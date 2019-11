Pri ZPMS objavili, kako porabljajo zbrana sredstva za Krisa

Kot dodajajo, bodo porabo sredstev objavljali na svoji spletni strani. Razrez prejetih in porabljenih sredstev zaenkrat kaže takole ...

Prejeta nakazila:

Nakazilo od Društva Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki: 2.300.000,00 evrov.

Ostala donatorska in sponzorska sredstva: 52.183,40 evra.

Poravnani stroški:

Viza: 456 evrov

Zdravniško spremstvo: 3.990 evrov

Zdravilo Zolgensma (UC REGENTS/ZDA): 2.007.576,38 evra

Transfer od letališča v Los Angelesu do hotela in hotelska nastanitev ter najem stanovanja do 11.12.2019: 12.320 evrov

V tem tednu pa pričakujejo še donacijo za kritje stroškov letalskega prevoza v višini 129.000 evrov. Kot je znano, je ta del stroškov prevzel poslovnež Miodrag Kostić. V ZPMS pravijo, da je donatorska pogodba za ta sredstva podpisana, poslovnež pa naj bi kril tudi povratni let, za katerega pa seveda še ni znano, kdaj bo, niti koliko natančno bo stal.