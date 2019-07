Piranski občinski svetniki rekli 'ne' dvema milijonoma in pol za obnovo pristanišča

Dva milijona evrov in pol vredna prenova ribiškega pristanišča Seča na iztoku Jernejevega kanala bo, kot kaže, ostala neuresničena. Piranski občinski svetniki so se namreč odpovedali finančnim sredstvom za njegovo obnovo, saj je občina želela na zaščitenem območju zgraditi pristanišče, ki je bolj kot za majhne ribiške barke primerno za čezoceanske ladje.

Da si skromno, če temu lahko sploh tako rečemo, pristanišče v Jernejevem kanalu zasluži temeljito obnovo, so se do nedavnega strinjali vsi, a se je, kot običajno, zapletlo pri pridobivanju sredstev. "Vsa zadeva se začne in konča pri denarju," je pred meseci dejal piranski župan Đenio Zadković. A je denar Pirančanom tako rekoč padel z neba. Evropska unija je namreč obalnim občinam namenila dva milijona evrov za obnove pristanišč, kar je veliko več, kot so sprva pričakovali. "Bil je določen fond in po mojem mnenju se je projekt delal na ta fond. To pomeni imeli so eno veliko vrečo z denarjem in mogli so upravičit porabo tega denarja," je povedal eden od občinskih svetnikov Davorin Petaros.

Evropska unija je obalnim občinam namenila veliko več, kot so sprva pričakovali. FOTO: POP TV

Če najprej denarja ni bilo, ga je zdaj očitno preveč. A z načrti občine se ne strinja domačin Boris Cepuder, ki se že leta bori za ohranitev dediščine. Prepričan je, da občina, zato da bi počrpala evropska sredstva, pri načrtih močno pretirava. "Torej taki glomazni projetki, kar se nosilnosti in tega tiče, da se vprašaš, čemu toliko betona za nekaj, kar sploh ne potrebujemo." S prenovo in poglobitvijo kanala bi majhne ribiške barke lahko zamenjala večja, tudi do 25 metrov dolga plovila."Govori se o pilotih globokih 15 metrov in več, kar je popolnoma nerazumljivo," je dejal Cepuder. Z njim pa se strinja tudi svetnik Davorin Petaros. "Piloti za pristajanje čezoceank so absurd," je izrazil svoje mnenje o projektu. Območje je sicer del Sečoveljskega krajinskega parka, ki je bolj kot sidranju namenjeno ribogojstvu in školjkarstvu. "Skrajno nesmiselno je, da v krajinskem parku, ki ima status zaščitene naravne in kulturne dediščine, delujemo na način, da je treba to uničiti," je poudaril Cepuder.

Po mnenju nekaterih je območje bolj primerno ribogojstvu in školjkarstvu. FOTO: Damjan Žibert