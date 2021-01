Pribac izgubil akademski naziv? 'Ni prijav na policijo. Ni zgodb o otipavanju'

Da Pribčev primer še zdaleč ni osamljen, kaj šele edini primer spolnega nadlegoovanja v akademski sferi, ter da smo šele na začetku ob tem opozarjajo v Inštitutu 8 marec. "Vsak, ki vstop v nek študijski proces, je občasno opozorjen na kašnega profesorja," pove Nika Kovač z Inštituta. "So pa v tem trenutku stvari začele prihajat na plan z imeni in priimki," izpostavlja.

"Tu se ne gre za en individualni primer in individualno linčanje tega profesorja," izpostavlja predstavnica raziskovalne skupine RezistencaTonja Jerele. Anketirali so namreč 1500 študentov, vsak deseti pa je govoril o soočenju z neko vrsto spolnega nadlegovanja."Ta anketa je pokazala predvsem to, da je to sistemski problem," dodaja še ena predstavnica raziskovalne skupine Rina Pleteršek.

"Ni prijav na policijo. Ni suma kaznivega dejanja. Ni zgodb o otipavanju,"izpostavlja Pribac in dodaja, da so o njegovi diskvalifikaciji odločile anonimne ankete. Vendar pa Jerelova odgovarja, da "vprašanje ni, ali so anonimne prijave legitimne, temveč, zakaj študentke s svojim imenom ne morejo, ne želijo in si ne upajo priti naprej."