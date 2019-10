Približajte otroku znanje na zabaven način z mobilno programsko opcijo Da Vinci Kids

Številni videoposnetki otrokom na humoren in zanimiv način približajo znanost, matematiko, tehnologijo, zgodovino, kulturo, naravo in šport, do njih pa lahko otroci dostopajo prek mobilnih naprav, tako doma kot na poti. Vse vsebine so v slovenskem jeziku in brez oglasov, aplikacija pa je na voljo zasebnim in poslovnim uporabnikom, ki so naročniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije.

Dostop do aplikacije Da Vinci Kids v slovenščini

Uporabniki Telekoma Slovenije si aplikacijo Da Vinci Kids, ki je na voljo za mobitele ali tablice z operacijskim sistemom Androrid in iOS, prenesete na svoje mobilne naprave iz spletne trgovine Google Play ali App Store. V aplikaciji nato določite svoje uporabniško ime in geslo, za sam dostop do vsebin pa potrebujete še posebno kodo, ki jo prejmete ob naročilu mobilne programske opcije Da Vinci Kids.

Naročilo programske opcije Da Vinci Kids

Naročilo lahko uredite prek Mojega Telekoma ali sporočila SMS. In sicer v SMS vpišete ključno besedo: DAVINCIKIDS in jo pošljete na 1918. Nato prejmete kodo, ki jo vpišete pri vstopu v aplikacijo na svojem mobitelu, in že lahko prosto dostopate do izobraževalnih vsebin. Izklop Da Vinci Kids uporabniki uredite na Mojem Telekomu ali s poslanim SMS-sporočilom s ključno besedo DAVINCIKIDS NE na 1918. Programska opcija je na voljo le za 2,99 evra z DDV mesečno.