Približno tretjina kabinetnih uslužbencev ostala v državni upravi

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je po današnji seji vlade predstavila analizo podatkov o novih zaposlitvah in premestitvah v javni upravi v času med 1. januarjem 2020 in 1. junijem 2022. Večkrat je bilo s strani nekaterih političnih akterjev slišati očitke, da je analiza pravzaprav ustvarjanje črnega seznama, na podlagi katerega bi lahko prišlo do opuščanja. Ministrica je zato uvodoma poudarila, da ne gre za "lov na čarovnice" in pojasnila, da je bila odločitev za analizo logična posledica predvolilne kampanje.

"V času predvolilne kampanje smo se veliko pogovarjali o tem, koliko je bilo novih zaposlitev, ali vlada v odhajanju zaposluje in kako je to število. Zato je vlada na svoji prvi seji sprejela tri sklepe," je dejala Ajanović Hovnikova. Vlada je na svoji prvi seji naložila ministrstvom, organom v sestavi ministrstev in vladnim službam pripravo poimenske preglednice vseh:

- od 1. 1. 2020 do 1. 6. 2022 novo zaposlenih javnih uslužbencev,

- od 1. 1. 2020 do 1. 6. 2022 trajnih oziroma začasnih premestitev znotraj organa,

- od 1. 1. 2020 do 1. 6. 2022 trajnih in začasnih premestitev med organi.

"Gre za prvo sploh tovrstno resno analizo, kjer smo preiskali vzorce zaposlovanja znotraj javne uprave, državne uprave na tem mestu ministerstev, organov v sestavi vladnih služb," je povedala Ajanović Hovnikova in pripomnila, da sklep zajema obdobje odhajajoče vlade Marjana Šarca in celotno obdobje vlade Janeza Janše. Obdobja so razdelili na četrtletja in jih kot taka tudi analizirali. Ugotovili so, da zaposlovanje po četrtletjih poteka relativno enakomerno, so pa zaznali dve odstopanji.