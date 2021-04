Približuje se nam fronta s krajevnimi plohami in nevihtami, možni so nalivi s sodro

Smo v zadnji tretjini aprila in temperature se postopno dvigajo, slednje pa pomeni tudi večjo verjetnost za nastanek neviht. Popoldanska spremenljivost vremena je posledica zamika v segrevanju nižjih in višjih plasti ozračja, kar je tudi sicer značilnost tega dela leta. Čeprav moč sončnih žarkov hitro narašča in je pri tleh vse topleje, se zrak v višinah po mrzli zimi ogreva z zakasnitvijo, zato ozračje ob popoldnevih pogosto postane nestabilno.

Tudi danes povsem brez krajevnih ploh in neviht ne bo šlo. Te se bodo popoldne pojavljale predvsem v vzhodni in severni Sloveniji, kakšna pa lahko nastane tudi drugod. Od severa se nam namreč približuje oslabljena hladna fronta, ki nas bo v poznih popoldanskih in večernih urah tudi prešla.

Za fronto je veliko hladnega zraka, katerega glavnina se bo na srečo usmerila vzhodneje od naših krajev. Izrazitejšega in dolgotrajnega padca temperatur tako pri nas ne pričakujemo, bodo pa občutne ohladitve deležni v večjem delu srednje in vzhodne Evrope, kjer bodo v prihodnjih dneh spet trepetali pred nizkimi jutranjimi temperaturami.

Prve plohe bodo možne že pred poldnevom

Dan smo v večjem delu Slovenije začeli s sončnim vremenom, a že kmalu se bodo začeli kopičiti oblaki. Nad hribi bodo sredi dneva začele nastajati krajevne plohe, popoldne se bodo slednje pojavile tudi nad ravninskimi predeli. Na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju, kjer bo zapihal severovzhodni veter, bodo možne tudi posamezne nevihte z nalivi in sodro.

Lokalne plohe in nevihte bodo najprej najprej zajele kraje v bližini meje z Avstrijo, nato pa se bodo pomikale proti jugovzhodu države. V zahodni in osrednji Sloveniji bo danes ostalo večinoma suho.

Popoldne bo najtopleje na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, kjer se bo ogrelo do 20 stopinj Celzija, kar se bo zgodilo prvič po drugem aprilu. V večjem delu Slovenije bo od 17 do 19 stopinj Celzija, dve stopinji manj bosta na severozahodu države.