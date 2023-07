Približuje se nam nov pas neviht, možna so silovita neurja

Nov pas močnejših neviht nas bo predvidoma dosegel sredi dneva in popoldne, ko nas bo prehajala hladna fronta. Pričakovati je, da bodo takrat nevihte prešle večji del države. Poleg nalivov in močnih sunkov vetra je zelo verjeten tudi pojav toče.

Sreda se je marsikje začela vremensko zelo burno. Večji nevihtni sistem se je ob pomikanju proti vzhodu še nekoliko okrepil. Izoblikovala se je močna nevihtna linija, ki so jo spremljali nalivi in viharni sunki vetra. Dogajanje je bilo še posebej burno na jugu in jugovzhodu Slovenije.

Posebnost neurja je bila njegova razsežnost. Neurje, ki je prešlo Slovenijo, je namreč prepotovalo skoraj tisoč kilometrov dolgo razdaljo, preden je prišlo do nas. Vse se je začelo na vzhodu Francije, kjer so se v torek pozno popoldne razbesnele silovite nevihte z zelo debelo točo. Nevihte so se zvečer združile v ogromen sistem, ki je bil velik za nekaj Slovenij. Ta sistem neviht se je nato ponoči čez Švico, južni del Nemčije, Avstrijo in severni del Italije hitro pomikal proti vzhodu in v zgodnjih sredinih urah dosegel tudi naše kraje.