Priča nesreče: Slišal sem eksplozijo in videl osebi, ki sta bežali po avtocesti

V hudi prometni nesreči na štajerski avtocesti, v kateri sta bila udeležena kombi in cisterna, je umrla ena oseba, še dve sta poškodovani.

Cisterna, polna goriva, ob trku eksplodirala, na kraju umrla ena oseba

"Slišal sem zvok, kot da bi avion tako nizko letel. Ugotavljam, da je cisterna morala drseti po avtocesti in proizvajati ta zvok," je opisal stanovalec bližnjega bloka.

Stopil je na balkon in videl, da se je začelo kaditi. "V tistem hipu sem videl dva človeka, ki sta bežala po avtocesti v smeri Maribora."