Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Priča nesreče: Slišal sem eksplozijo in videl osebi, ki sta bežali po avtocesti

Slovenske Konjice, 15. 01. 2026 13.29 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
U.Z.
Priča nesreče na štajerski avtocesti

Kako huda je bila prometna nesreča, ki se je zgodila na štajerski avtocesti, je opisal stanovalec bližnjega bloka, ki je zvok cisterne, drseče po cesti, primerjal z nizkim preletom letala. Zaslišal je eksplozijo, ob kateri sta se v nebo dvigala dim in ogenj. "Z balkona sem videl dva človeka, ki sta bežala po avtocesti v smeri Maribora," je opisal.

V hudi prometni nesreči na štajerski avtocesti, v kateri sta bila udeležena kombi in cisterna, je umrla ena oseba, še dve sta poškodovani.

Preberi še Cisterna, polna goriva, ob trku eksplodirala, na kraju umrla ena oseba

"Slišal sem zvok, kot da bi avion tako nizko letel. Ugotavljam, da je cisterna morala drseti po avtocesti in proizvajati ta zvok," je opisal stanovalec bližnjega bloka.

Stopil je na balkon in videl, da se je začelo kaditi. "V tistem hipu sem videl dva človeka, ki sta bežala po avtocesti v smeri Maribora."

Gorela je trava, ogenj je bil na cesti, iz cisterne se je slišala eksplozija, opisuje. "Ko je odjeknila eksplozija, sta nastala visok dim in ogenj," je še dodal.

Kot je pojasnil poveljnik Gasilske zveze Slovenska Bistrica, je cisterna, v kateri je bilo več kot 30.000 litrov dizelskega goriva, ob trku eksplodirala, ogenj pa se je raztezal po celotni širini avtoceste. Požar so v eni uri lokalizirali in pogasili, cesta pa ostaja zaprta.

Preberi še Avtocesta proti Mariboru spet odprta, zapora proti Ljubljani bo do večera
očividec priča nesreča štajerska avtocesta

'Tu smo zaradi ljudi, naše delo ne bo zastalo. Pika. Končna pika'

Provokativna objava Bele hiše: z vpregami proti ZDA ali Kitajski in Rusiji?

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • kovček
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
bibaleze
Portal
Danes jo pozna ves svet: tako je kot dojenček bila videti zvezdnica
Je varno, da otrok jé sneg?
Je varno, da otrok jé sneg?
Mama, ki je začela znova
Mama, ki je začela znova
Greenfeeding: dojenje koristi dojenčku, mamici in planetu
Greenfeeding: dojenje koristi dojenčku, mamici in planetu
zadovoljna
Portal
Te destinacije preprosto morate obiskati
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, dvojčki skrbijo zase
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, dvojčki skrbijo zase
Plašč, ki izstopa letošnjo zimo
Plašč, ki izstopa letošnjo zimo
Princesin mož umrl pri 85 letih
Princesin mož umrl pri 85 letih
vizita
Portal
Največjo škodo si delate z nerealnimi cilji
Tihi sovražnik želodca, ki lahko dolgo boli, dokler ne postane nevaren
Tihi sovražnik želodca, ki lahko dolgo boli, dokler ne postane nevaren
Ali povzročajo raka?
Ali povzročajo raka?
Rak ščitnice: bolezen, ki pogosto ne boli
Rak ščitnice: bolezen, ki pogosto ne boli
cekin
Portal
Do 200 evrov za dve uri dela: odkrijte skriti potencial čiščenja!
Najbogatejši kuhar na svetu je vreden več kot Jamie Oliver in Gordon Ramsay skupaj
Najbogatejši kuhar na svetu je vreden več kot Jamie Oliver in Gordon Ramsay skupaj
Ameriški milijarderji vlagajo v Grenlandijo: poslovne in politične vezi
Ameriški milijarderji vlagajo v Grenlandijo: poslovne in politične vezi
Ali varčevanje za pokoj še ima smisel?
Ali varčevanje za pokoj še ima smisel?
moskisvet
Portal
Vsi se sprašujejo, kaj se je zgodilo z Leilo
Znanstvenikom je to uspelo prvič v zgodovini
Znanstvenikom je to uspelo prvič v zgodovini
Vrača se Franc – upokojenec, s katerim ni šale!
Vrača se Franc – upokojenec, s katerim ni šale!
To je avto leta 2026
To je avto leta 2026
dominvrt
Portal
To je kuhinja Luke Modrića
Vsi norijo za odprtimi policami Michelle Pfeiffer
Vsi norijo za odprtimi policami Michelle Pfeiffer
Zakaj je zima najboljši čas za razmislek o vrtu
Zakaj je zima najboljši čas za razmislek o vrtu
5 najlepših in nezahtevnih sobnih rastlin
5 najlepših in nezahtevnih sobnih rastlin
okusno
Portal
Super recept s proseno kašo, ki ni sladica
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Ideja za krepko zimsko kosilo brez mesa
Ideja za krepko zimsko kosilo brez mesa
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
voyo
Portal
Ljubezenski trikotnik
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
UEFA Futsal EURO 2026
UEFA Futsal EURO 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450