Priča nesreče: Slišal sem eksplozijo in videl osebi, ki sta bežali po avtocesti

V hudi prometni nesreči na štajerski avtocesti, v kateri sta bila udeležena kombi in cisterna, je umrla ena oseba, še dve sta poškodovani.

"Slišal sem zvok, kot da bi avion tako nizko letel. Ugotavljam, da je cisterna morala drseti po avtocesti in proizvajati ta zvok," je opisal stanovalec bližnjega bloka.

Stopil je na balkon in videl, da se je začelo kaditi. "V tistem hipu sem videl dva človeka, ki sta bežala po avtocesti v smeri Maribora."

Gorela je trava, ogenj je bil na cesti, iz cisterne se je slišala eksplozija, opisuje. "Ko je odjeknila eksplozija, sta nastala visok dim in ogenj," je še dodal.

Kot je pojasnil poveljnik Gasilske zveze Slovenska Bistrica, je cisterna, v kateri je bilo več kot 30.000 litrov dizelskega goriva, ob trku eksplodirala, ogenj pa se je raztezal po celotni širini avtoceste. Požar so v eni uri lokalizirali in pogasili, cesta pa ostaja zaprta.