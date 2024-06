'Priča smo zgodovinskemu trenutku za našo družbo'

Volivci so na referendumu podprli pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Odzvali so se že zagovorniki zakona. Iz društva Srebrna nit so sporočili, da smo priča zgodovinskemu trenutku za našo družbo, saj so se volivke in volivci na referendumu večinsko odločili za potrditev zakonske ureditve vprašanja pomoči pri prostovoljnem končanju življenja: "Čestitamo vsem, ki ste glasovali ZA, ker se zavzemate za temeljno pravico vsakega posameznika, da svobodno odloča o svojem življenju in smrti. Čestitamo vam tudi za modrost in pogum, da vas od te odločitve niso odvrnila zavajanja, laži in zastraševanja."