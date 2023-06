Priča v zadevi smejalni plin: 'Za nadzor gradnje je zadolžen investitor'

Bizjak Ovidoni se vseh podrobnosti ni spomnil, prav tako nima več vpogleda v dokumentacijo, ker se je zadnjem letu upokojil. Po zaključku gradnje je prejel dokazila o brezhibnosti objekta, katerega del so bili rezultati meritev in potrdila. Temu je verjel, zato same opreme niso posebej preizkušali. Ob obhodih med in po sami gradnji je namreč videl, da so posamezni delavci opravljali različne meritve, je dejal.

Na vprašanje odvetnika Srečka Fišerja, ki zagovarja obtoženega Marjana Orla, je Bizjak Ovidoni odgovoril, da se ne spomni, ali je bil imenovan tudi poseben nadzornik za medicinsko opremo in medicinske pline. Prav tako ni vedel povedati, ali je med vso dokumentacijo načrt medicinske opreme. Zagovornik obtoženega Vinka Jazbeca, Dejan Marković, pa je povedal, da je med pričanjem Ivo Blažević povedal, da na gradbišču niso imeli načrta medicinske opreme, so pa imeli vse ostale potrebne načrte. Načrt medicinske opreme je bil narejen leto dni pozneje kot ostali načrti, saj se na prvem razpisu za nabavo opreme ni javil nihče.

Ob opozorilu obtoženega Marjana Orla, da je v navodilih za uporabo zapisano, da je uporabnik dolžan tudi sam testirati brezhibnost medicinske opreme, se tega Bizjak Ovidoni ni spomnil. Še enkrat je poudaril, da je bil za nadzor nad celotno gradnjo, torej tudi nad testiranji medicinske opreme, zadolžen investitor, to je ministrstvo za zdravje.

Glavna obravnava se bo nadaljevala septembra z zaslišanjem nekdanje direktorice šempetrske bolnišnice Nataše Fikfak.

Namesto kisika iz cevi puhal smejalni plin

Preiskavo je marca 2016 sprožila nepričakovana smrt 52-letnega moškega na šempetrski urgenci, čigar izvorne poškodbe niso bile tako hude, da bi bile usodne. Ugotovili so, da so ga v reanimacijski sobi priklopili na cev, iz katere naj bi mu dovajali kisik, a je zaradi napake na instalaciji ob gradnji urgentnega centra iz cevi namesto kisika izhajal dušikov oksidul oziroma smejalni plin.

Okrožno državno tožilstvo je v zvezi s tragičnim dogodkom na šempetrski urgenci na novogoriško okrožno sodišče vložilo zahtevo za preiskavo zoper devet osumljenih. Preiskava je bila zaključena novembra 2020, februarja 2021 pa je novogoriško tožilstvo na sodišče vložilo obtožnico zoper šesterico.