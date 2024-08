'Pričakoval sem, da bodo ruski obveščevalci skušali vzpostaviti stik z vohunoma'

Zakaj je ruska televizija tako hitro po izmenjavi objavila intervju z vohunoma, ki so ju ujeli v Sloveniji? Kot je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnil nekdanji direktor obveščevalno-varnostne službe obrambnega ministrstva Marjan Miklavčič, ne gre za osamljen primer. Spomnil je na zgodbo iz leta 2010, ko so v ZDA prijeli t.i. "lepo Putinovo vohunko" Ano Kuščenko. Ko se je ta vrnila v Rusijo, so tudi z njo opravili intervju. "To je bilo tudi zelo pomembno za notranjepolitično stanje v Rusiji na eni strani in na drugi strani sporočilo vsem ostalih spečim agentom, da ruska država skrbi za njih," je dejal Miklavčič.

Ruska vohuna sta razkrila, da ju je med bivanjem v zaporu obiskal ruski obveščevalec, ki jima je prinesel izraze podpore ruskega predsednika Vladimirja Putina. Miklavčič pravi, da je to tudi pričakoval. "Jaz sem pričakoval, da bo ruska obveščevalna služba želela oz. skušala, ali preko odvetnika ali preko enega izmed članov diplomatskega zbora ruskega veleposlaništva vzpostaviti stik s tema dvema agentoma in jima nekako dati, vliti zaupanje, da vztrajata pri tej svoji vohunski zgodbi in krinki."

Vohuna sta prav tako dejala, da naj bi CIA pritiskala na Slovenijo. "Verjamem, da je imela CIA velik interes, saj sta pravzaprav tudi vohuna v tej zgodbi navedla, da sta bila prijeta ravno na podlagi namiga CIE, da delujeta iz Slovenije proti zahodnim državam. Ko se spremlja delo nekih agentov daljše časovno obdobje, je interes obveščevalnih služb zelo velik, da pridejo v stik s temi vohuni in da v času zaprtja dobijo od njih koristne podatke," je pojasnil Miklavčič.