'Pričakovali smo, da je samoumevno, da se ob požaru sproži alarm'

Požar sredi noči. Dijaki, ki so se reševali s skokom skozi okno. Trije huje poškodovani. Dogodek, ki je očitno naposled le predramil tudi druge dijaške domove in pristojnega ministra. "Nam vsem skupaj je to zagotovo nek opomin, da čim hitreje pristopimo k zagotavljanju tehničnih rešitev," odgovarja Vinko Logaj, minister za vzgojo in izobraževanje.