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Slovenija

Na cestah večkilometrski zastoji

Ljubljana , 15. 08. 2026 09.10 pred 1 uro 2 min branja 11

Avtor:
A.K. STA
Zastoji na cestah

Na enega prometno in turistično najbolj obremenjenih dni v letu na več odsekih avtocest in cest k turističnim krajem po državi nastajajo zastoji. Vozniki v večkilometrskih kolonah med drugim čakajo na primorski in štajerski avtocesti ter pred Karavankami, Šentiljem in Gruškovjem.

Promet je skladno s pričakovanji močno povečan na povezavah od Hrvaške proti Avstriji in obratno. Zastoja pred mejnima prehodoma Šentilj in Gruškovje sta trenutno dolga okoli tri kilometre, pred Karavankami je na slovenski strani v smeri proti Avstriji zaenkrat kolona dolga en kilometer, na avstrijski strani proti Sloveniji pa več kot 10 kilometrov, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste.

Vozila v več kot petkilometrskem zastoju stojijo na zahodni ljubljanski obvoznici in naprej na primorski avtocesti proti Kopru, pred avtocestnim deloviščem pri Postojni je dvokilometrski zastoj. Na štajerski avtocesti je pred delovno zaporo med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane trikilometrska kolona.

Čas potovanja je po navedbah prometnoinformacijskega centra zaradi zastojev, odvisno od odseka, daljši za od nekaj minut do okoli pol ure, za kolikor trenutno dlje traja pot prek Gruškovja.

Gneča z zastoji je tudi na cestah Izola-Strunjan in Koper-Dragonja, Lesce-Bled in Mojstrana-Kranjska Gora ter od avtocestnega izvoza do Brezij, kjer poteka osrednja praznična maša.

Na praznik Marijinega vnebovzetja je običajno še dodatno povečan promet in turistični obisk. Na lanski 15. avgust je bilo po navedbah statističnega urada največ prihodov turistov na posamezni dan, in sicer 54.000, poleg tega so števci prometa na avtocestnih odsekih našteli skoraj 900.000 potniških vozil, kar je največ med vsemi prazniki.

Gneča na avtocesti
Gneča na avtocesti
FOTO: Bobo

Zaradi današnjega praznika in v nedeljo bo med 8. in 22. uro veljala omejitev tovornega prometa v Sloveniji, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Povečano gostoto tovornih vozil lahko po informacijah prometnoinformacijskega centra pričakujemo v ponedeljek.

V nedeljo pa bo tudi zaključek šolskih počitnic za nekatere dele Nemčije in Švice, kar bo tudi pripomoglo k zelo gostemu prometu.

Prometnoinformacijski center voznikov svetuje, da se pred potjo seznanijo s prometno napovedjo, sprotno preverjajo prometne informacije in ustrezno pripravijo svoje vozilo. Priporočajo tudi ogled zemljevida poti ter tako predvidijo obvoze zaradi izrednih dogodkov. Na pot pa sej naj ljudje odpravijo le spočiti, z večjo količino tekočine. Prav tako naj med potjo načrtujejo več postankov.

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KOMENTARJI11

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kostorog
15. 08. 2026 11.54
Kaj pa cesta proti brezju, je teolog v navezi z neobstoječim bitjem poskrbel za nemoteno romanje bebavih ovčic.
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+1
1 0
travc
15. 08. 2026 11.54
Lahko bi bil folk malo doma.
Odgovori
0 0
Pametna glavca
15. 08. 2026 11.30
Naj DARS in njegove nesposobneže današnji praznik odpihne.
Odgovori
+2
2 0
Banion
15. 08. 2026 11.25
saj danes je praznik in morajo imeti čas
Odgovori
+1
1 0
txoxnxy
15. 08. 2026 10.42
Bo potrebno vsa osebna vozila naložit na tovornjake , da se rešimo kolon in zastojev .
Odgovori
+2
2 0
Potouceni kramoh
15. 08. 2026 10.29
Za ves ta cirkus smo najbolj hvaležni Darsu in gospodu farju Vrtovcu,ki dela samo ponoč po Sloveniji pa se od fare do fare vozi na križu.Pravi da v zraku ni zastojev.
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+4
6 2
2fast4
15. 08. 2026 10.11
Po tem kolovozu gre res bolj bogo...
Odgovori
+2
2 0
galeon
15. 08. 2026 10.11
Le poglejte spletne kamere cest. Vse prazno. Panika na višku za ovce.
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+3
3 0
Uporabnik1921539
15. 08. 2026 09.55
pa kdaj bo Dars nehal eazkopavati ene in uste idseke?Ali je kakorkoli mogice,da vsaj eno sezono ne razkopljeno nic?
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+1
1 0
Verus
15. 08. 2026 09.32
Predstavljajte si ogromen požar ob stanju na cestah - Slovenija je infrastrukturna podrtija
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+3
3 0
Slavko BabIč
15. 08. 2026 09.26
Ob 17.00 uri pa spet 10 km zastoj pred tunelom Karavanke.
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+3
3 0
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