Na cestah večkilometrski zastoji

Promet je skladno s pričakovanji močno povečan na povezavah od Hrvaške proti Avstriji in obratno. Zastoja pred mejnima prehodoma Šentilj in Gruškovje sta trenutno dolga okoli tri kilometre, pred Karavankami je na slovenski strani v smeri proti Avstriji zaenkrat kolona dolga en kilometer, na avstrijski strani proti Sloveniji pa več kot 10 kilometrov, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste.

Vozila v več kot petkilometrskem zastoju stojijo na zahodni ljubljanski obvoznici in naprej na primorski avtocesti proti Kopru, pred avtocestnim deloviščem pri Postojni je dvokilometrski zastoj. Na štajerski avtocesti je pred delovno zaporo med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane trikilometrska kolona.

Čas potovanja je po navedbah prometnoinformacijskega centra zaradi zastojev, odvisno od odseka, daljši za od nekaj minut do okoli pol ure, za kolikor trenutno dlje traja pot prek Gruškovja.

Gneča z zastoji je tudi na cestah Izola-Strunjan in Koper-Dragonja, Lesce-Bled in Mojstrana-Kranjska Gora ter od avtocestnega izvoza do Brezij, kjer poteka osrednja praznična maša.

Na praznik Marijinega vnebovzetja je običajno še dodatno povečan promet in turistični obisk. Na lanski 15. avgust je bilo po navedbah statističnega urada največ prihodov turistov na posamezni dan, in sicer 54.000, poleg tega so števci prometa na avtocestnih odsekih našteli skoraj 900.000 potniških vozil, kar je največ med vsemi prazniki.