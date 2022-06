Pričakovane velike podražitve vozovnic za pohorsko vzpenjačo ne bo

Napovedane podražitve vozovnic za krožno kabinsko žičnico na Mariborsko Pohorje, ki je razburjala prebivalce štajerske metropole, ne bo. Župan Saša Arsenovič je namreč odločil, da gradivo umakne z obravnave na prihajajoči seji mestnega sveta.

"Draginja, ki je že občutno zarezala v naša življenja prinaša nemalo skrbi za mnoge občanke in občane. Prav tako ne vemo natančno, kaj nas čaka v jesenskih mesecih. Po razmisleku in posvetovanju župan tako sporoča, da je višanje cen krožno kabinske žičnice, ki ga sicer upravičujejo mnogi argumenti, v tem trenutku sekundarnega pomena," so ob tem sporočili z Mestne občine Maribor.

"Vsekakor je z ohranitvijo trenutnih nizkih cen gondole sedaj prava priložnost za nakup letnih oz. paketnih vozovnic, zato ljubitelje Pohorja in zdrave rekreacije v naravi vabimo k nakupu," so dodali.

Odrasli bodo za vožnjo v eno smer torej še naprej plačevali štiri, za povratno vozovnico pa šest evrov. Za otroke, stare od šest do 15 let, dijake, študente, upokojence in starejše od 65 let stane enosmerna vozovnica dva, povratna pa tri evre, mlajši od šestih let se vozijo brezplačno. Štiri evre na osebo stane povratna vožnja za skupine z minimalno tridesetimi osebami, za družinsko povratno pa boste odšteli 12 evrov, a velja za največ štiri ljudi. Vsak dodatni član mora doplačati tri evre. Na voljo so tudi mesečne in letne vozovnice ter posebne letne in polletne vozovnice, s katerimi je mogoče potovati le v eno smer - proti dolini. Cene so nespremenjene že od leta 2016.

Predlagali več kot dvakratno povišanje cen

Javno podjetje Marprom, ki upravlja z gondolo, je občini predlagalo občutno, več kot dvakratno povišanje cen. Če bi bil predlog potrjen, bi odrasli za enosmerno vozovnico plačevali kar devet evrov, za povratno pa 13,80 evra. Otroci, mladina in seniorji bi odšteli pet oziroma 6,9 evra, ceno povratne vozovnice za skupine bi s štirih povišali na enajst evrov, za družinsko pa bi bilo treba plačati 19,90 evra.

Občina Marpromu pomaga s subvencijami, saj s prihodi od obratovanja gondole ne morejo pokriti tekočih stroškov. Kot so sporočili v zdaj umaknjenem predlogu, pa tudi to ne zadošča. Predvidena subvencija za leto 2022 po njihovih navedbah znaša 330.794 evrov, do konca aprila pa jim je občina že izplačala 214.594 evrov. "Na podlagi povišanih stroškov in obstoječih cen vozovnic bi morala letna subvencija za leto 2022 znašati 892.133 evrov. S predlaganim dvigom cen vozovnic se bo letna subvencija za leto 2022 znižala na 623.034 evrov, ob predpostavki, da ne bo upada prodaje vozovnic," so zapisali.

Prodaja vozovnic sicer vsa leta narašča, izjema je bilo le leto 2020, ko so zaradi epidemioloških ukrepov prepeljali tretjino potnikov manj kot leto prej.