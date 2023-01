Pričakovati je vladno potrditev sporazumov s Fidesom in Svizom

Stavkovni sporazum s Sindikatom zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je ministrstvo za zdravje parafiralo v torek popoldne, po zaključeni mediaciji med sindikatom in ministrstvom, ki ga je vodilo Slovensko zdravniško društvo.

Vsebina sporazuma še ni znana, je pa podpredsednik Fidesa Gregor Zemljič nakazal, da bodo stavkovne zahteve sindikata, ki jih naslavlja sporazum, očitno vendarle naslovljene v novem plačnem stebru za zdravstvo.

Med zahtevami sindikata, ki jih bo uredil sporazum, je naštel določitev jasne karierne poti zdravnikov, prenos napredovanj specializantov, dosledno upoštevanje standardov in normativov ter zagotovitev dodatnih sredstev oz. pravnih podlag za nagrajevanje zdravnikov, ki presegajo standarde in normative. Ali sporazum predvideva tudi dvig zdravniških in zobozdravniških plač, še ni jasno.

Zemljič je v torek napovedal, da bo vlada sporazum danes obravnavala in tudi potrdila.