'V naslednjih dneh bo nekdo od slovenskih diplomatov moral zapustiti Moskvo'

Ministrstvo za zunanje zadeve je enega izmed diplomatov na ruskem veleposlaništvu označilo kot nezaželeno osebo in mu naložilo, da mora do naslednjega četrtka zapustiti državo. Gre za podpolkovnika Sergeja Lemeševa, ki na veleposlaništvu opravlja funkcijo namestnika vojaškega atašeja, ki da naj bi bil povezan z ruskimi propagandnimi aktivnostmi proti nacionalnim interesom Slovenije, ki so kritizirale slovensko zunanjo politiko do Rusije in opravičevale rusko agresijo na Ukrajino.

Vse to po tem, ko naj bi slovenska obveščevalna služba opazila porast ruskih državljanov v Sloveniji – spomnimo pa se lahko tudi na aretacijo dveh ruskih vohunov v začetku prejšnjega leta, ki sta v Ljubljani živela šest let in tudi odprla dve podjetji.

O tem, na kaj kaže izgon diplomata iz Slovenije in kaj nam pove podatek, da naj bi bilo v Sloveniji več kot 100 ruskih državljanov s študentskim statusom, ki ne obiskujejo študija, je v oddaji 24UR ZVEČER spregovoril Andrej Rupnik, nekdanji direktor Slovenske obveščevalno varnostne agencije. Po njegovih besedah vse skupaj ni nič kaj posebej novega, saj Ruska federacija že zadnjih 15 let proti vsem svojim potencialnim nasprotnikom uporablja t. i. posebne ukrepe ("special measures"). "To so ukrepi, ki so jih Rusi razvili v času Sovjetske zveze v 20 letih prejšnjega stoletja, zajemajo pa vse možne načine delovanja, od klasičnega vohunjenja, do vohunjenja preko diplomatsko konzularne mreže, do izvajanja različnih aktivnosti, kot so dezinformacije, pol informacije, propaganda, širjenje vpliva preko socialnih omrežij, kibernetskega vojskovanja itd. Gre za ves diapazon ukrepov, ki so jim na razpolago, da poskušajo doseči svoje zunanjepolitične cilje," je pojasnil. Slovenija je tarča, ker je del Evropske unije in Nata.

Rupnik napoveduje retaliacijo oz. povračilne ukrepe Rusov.