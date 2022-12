Pričakujete dostavo paketa? Preverite, kaj lahko storite, da bo vaš paket prispel brez zapletov

December je čas, ki med nas prinese posebno čarobnost, ko pa se začnejo bližati prazniki, so mnogi zaskrbljeni, če bodo njihovi paketi prispeli pravočasno.

Ste naročili paket in želite dostavo prejeti pravočasno in brez zapletov? Zaradi naraščajoče potrebe po paketni distribuciji in vsesplošne priljubljenosti spletnega nakupovanja in popustov, ki jih ponujajo e-trgovci, so se tudi letos količine paketov v dostavi občutno povečale.

icon-expand

Govorili smo s predstavniki iz dostavne službe DPD, kjer pravijo, da se vsako leto v času vrhunca sezone količina paketov zelo poveča in da se v tem času še posebej trudijo in vse napore vlagajo v to, da so paketi dostavljeni pravočasno. Je pa seveda veliko odvisno tudi od prejemnikov paketov. V DPD so tako pripravili nekaj uporabnih nasvetov, ki lahko pripomorejo k temu, da je pri dostavi čim manj zapletov.

icon-expand

Veliko zaupanja polagajo v svojo virtualno pomočnico Injo, ki vam bo 24/7 odgovorila na vsa splošna vprašanja o vašem paketu, o njegovem statusu, kako lahko paket vrnete, kako lahko paket preusmerite na drugo lokacijo in podobno. V kratkem času, kadar koli v dnevu boste torej prejeli odgovor, pri tem pa ne boste rabili čakati v čakalni vrsti na prostega operaterja ali odgovor na elektronsko sporočilo. Inja se izredno hitro odziva na povpraševanje strank, hkrati pa lahko odgovarja več tisoč uporabnikom. Informacije si je sposobna tudi zapomniti in jih v pogovorih z uporabniki ne pozabi. je pojasnila Ina Purgar, vodja skladnosti logističnih procesov. Vas v času dostave ne bo doma, da bi lahko prevzeli paket? V veliko pomoč uporabnikom je nova in še boljša myDPD aplikacija, s pomočjo katere lahko v le nekaj trenutkih in samo z nekaj kliki paket preusmerite na drugo lokacijo ali spremenite datum dostave. DPD omogoča preusmeritev paketa na več kot 800 Pickup prevzemnih točk in paketomatov po vsej Sloveniji, že eno leto obratuje tudi prvi DPD City depo, ki ga najdete na Gosposvetski cesti 1, v centru Ljubljane, omogočen pa vam je tudi osebni prevzem paketa v 8 DPD depojih ali preusmeritev na izbrano varno mesto (garaža, terasa, lopa, itd.). Da bo sama dostava pravočasna, pa je veliko odvisno tudi od tega, kdaj kupec naroči paket. Glede na to, da v teh dneh vsi naročamo darila, se posledično čas dostave za kak dan podaljša. DPD Božičkovi pomočniki v skladišču in na terenu se vsak dan trudijo, da so paketi dostavljeni pravočasno in se vam hkrati zahvaljujejo za razumevanje. Več informacij o vrhuncu sezone najdete na https://www.dpd.com/si/sl/peak-season/ .

icon-expand