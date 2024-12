Pričakujte prelete helikopterjev Slovenske vojske

Izvedbeni del vaje bo od torka, 17. decembra, do četrtka, 19. decembra, potekal med 16. in 22. uro, na lokacijah vojaških objektov na območjih Dolenjske, Gorenjske in Notranjske ter Osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna, kjer se pričakujejo preleti helikopterjev Slovenske vojske. Natančna območja delovanja se bodo določila glede na naključne scenarije vaje in trenutne vremenske razmere.

Na vaji, ki bo vključevala simulacije različnih scenarijev, bodo udeleženci urili postopke sodelovanja med helikopterskimi posadkami in pripadniki za specialno delovanje pri izvajanju zahtevnih nalog, kot so reševanje v izrednih razmerah, odzivanje na krizne situacije in operacije z visokim tveganjem, so sporočili z ministrstva za obrambo.