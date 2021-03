Pričakujte večje zastoje, začenja se obnova predora Golovec

Med obnovo predora Golovec je zgoščen promet pričakovati na celotni ljubljanski obvoznici. Največji zastoji bodo predvidoma na severni obvoznici, in sicer ob delovnikih med 7. in 9. uro zjutraj ter med 15. in 17. uro popoldne, ob petkih pa že po 14.30. Prav tako je mogoče zastoje pričakovati na vzhodni obvoznici, predvsem zjutraj od Štajerske in severne obvoznice proti južni obvoznici in dolenjski avtocesti ter popoldne v obratni smeri. Nekoliko daljše zastoje je pričakovati v prvih dneh spremenjenega režima.

V času del bo veljala prepoved vožnje skozi predor za vsa vozila nad 3,5 tone. Vzhodna cev bo za promet zaprta do 15. maja, v tem času pa bo Dars v sodelovanju s Slovenskimi železnicami potnikom na progah Kočevje–Ljubljana in Novo mesto–Ljubljana ponudil 50-odstotni popust na enkratne vozovnice.

Popust za vožnjo z vlakom



Dars je s Slovenskimi železnicami sklenil dogovor, da bodo lahko potniki, ki bodo med 15. marcem in 15. majem z vlakom potovali iz katerekoli železniške postaje med postajama Novo mesto in Ljubljana ter postajama Kočevje in Ljubljana, enkratne enosmerne in povratne vozovnice kupili s 50-odstotnim popustom.

Dodatno pretočnost bo Dars zagotovil s spremenjeno prometno ureditvijo skozi zahodno cev predora, in sicer po sistemu 2 + 1. Predvidoma do 9. ure bosta dva pasova speljana v smeri od juga proti severu in en pas v nasprotni smeri, po jutranji konici in do večernih ur pa obratno. Med menjavo zapore bo do okvirno pol ure promet urejen samo po enem pasu v vsako smer. Ob koncih tedna pa bosta od sobote popoldne do ponedeljka predvidoma do 9. ure urejena dva pasova iz smeri južne proti severni obvoznici, eden pa v obratni smeri. V primeru povečanega prometa bo Dars tudi v tem času poskrbel za sprotno prilagajanje režima.

K večji pretočnosti bo prispeval še ukrep, s katerim bo skozi predor v času del prepovedan promet za vozila nad 3,5 tone največje dovoljene mase. Ta bodo lahko uporabila druge dele obroča, dodatno pa bo do sredine maja začasno ukinjena prepoved vožnje tovornih vozil v nočnem času po severni ljubljanski obvoznici H3.

K večji varnosti in pretočnosti lahko pripomoremo tudi vozniki



Vozniki lahko k večji varnosti in pretočnosti prometa prispevajo tako, da upoštevajo prometne predpise in signalizacijo, se pred zaporo pravilno razvrstijo ter v primeru zastoja ostanejo strpni, še pozivajo v upravljavcu avtocest. Prekratka varnostna razdalja, nepotrebno prehitevanje ter menjava pasov pred in v zapori lahko hitro privedejo do daljših zastojev ali celo nesreče, opozarjajo.

V prometnih konicah bodo na širšem območju delovne zapore promet pogosteje nadzirali tudi policisti, poleg tega bodo hitrost umirjali z radarji. Pri predoru bo avtovlečna služba, ki bo v primeru izrednega dogodka intervenirala v najkrajšem možnem času.