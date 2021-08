Pričevanje policista pod krinko: 'Dekle mi je dejalo, da je govorjenje izguba časa'

Da so bila dekleta v prostitucijo prisiljena, naj bi dokazovalo dejstvo, da so morala plačevati vstopnino za klub, v odnosu z obtoženimi pa so bila v podrejenem položaju.

Na začetku današnjega naroka je prek videokonference pričal tajni delavec policije številka 101, ki je opisal obisk kluba Marina in povedal, kako so k njemu pristopila dekleta in mu ponujala spolne usluge. Kot je izrecno spomnil, mu je eno od deklet dejalo, da "je govorjenje izguba časa" in da moški tja zahajajo samo za seks.

Na vprašanje odvetnika Franca Rojka, ki zagovarja obtoženega Jožeta Kojca, ali so dekleta od vodstva kluba dobivala kakšna navodila, je priča navedla, da med dekleti in osebjem ni opazil nikakršne komunikacije, da pa je bil v klubu samo enkrat.

Odvetnik Miha Šošić pa je pričo spraševal o "konfliktu" med odredbo tožilstva, ki mu je dovoljevala enkraten odkup spolnih uslug, in navodili vodje operativne komunikacije.

Tajni policijski delavec je pojasnil, da zanj odredba pomeni le zakonski okvir delovanja, konkretne naloge pa opravlja po navodilih vodje: "Naredil sem točno to, kar mi je bilo naročeno. Nihče mi ni naročil odkupa spolnih uslug in jaz tega nisem opravil."