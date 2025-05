Pričanje prijateljev: nadaljevanje sojenja Ireni Tihec

Med drugim je pričal sodelavec žrtve in znanec obeh zakoncev, ki se je spomnil dogodka, ko je pokojni že na daljavo, ko se je približeval ženi, kričal nanjo, ker je kadila. Dodal je, da mu je Aleš Tihec povedal za svoje sume, da ga Irena vara z nekom iz službe in da o tem ni z lahkoto govoril.

Zaslišana je bila tudi dolgoletna družinska prijateljica, zadnja leta pa prijateljica obtožene. Po njenih besedah so se odnosi med družinama skrhali zaradi Aleševega ponižujočega odnosa do njenega moža. Poudarila je, da je Aleš pogosto prihajal v spore, kadar stvari niso potekale po njegovem, in da si je kot predsednik športnega društva prisvajal javno nogometno igrišče. V enem izmed incidentov je enemu od otrok, ki so bili na igrišču, uničil kolo. Opisala je tudi Aleševo poniževanje Irene v družbi, zlasti, ko je bil pod vplivom alkohola.

Dolgoletni znanec zakoncev Tihec in gostitelj piknika, ki se ga je par udeležil pred približno petimi leti, pa je opisal, kako se je Aleš, ker je bil na pikniku pod vplivom alkohola, verbalno in fizično znesel nad Ireno in enim od njegovih sorodnikov. Ob tem je izrekel številne žaljivke, kar se priči ni zdelo primerno tudi zaradi številnih otrok na pikniku. Aleš je po njegovih besedah fizično planil na ženo in sorodnika, tako da ga je morala priča umiriti in ga odpeljati spat. Kot je dejal, je bil Aleš po treh pivih že zelo spremenjen, kazal je očitne znake ljubosumja in nezaupanja, še posebej v povezavi z Ireno.

Pričal je tudi pokojnikov stric, ki pa ni zaznal, da bi bil Aleš konflikten. Povedal je, da sta se v zadnjem času redko srečevala in da se mu ni zdelo, da bi imel težave.

Zagovornica obdolžene Vesna Györkös Žnidar je po obravnavi povedala, da je sodišče doslej zaslišalo že kar nekaj prič in da se določeni pomembni elementi zagovora obdolžene že potrjujejo. "Seveda pa je treba počakati na izplen celotnega dokaznega postopka, v katerem bo sodišče presodilo, kaj dejansko se je dogajalo tistega dne," je dejala in dodala, da so "bile določene pomembne okoliščine že izpostavljene, kar bo gotovo imelo vlogo pri končni odločitvi sodišča".

"Zagotovo so določeni elementi, kot je ljubosumje pokojnega in morda tudi nekatere druge določene psihološke situacije, v katerih sta se znašla, bili izpostavljeni, in to bo po mojem mnenju sodišče zelo tehtno in celovito pretehtalo pri sprejemanju svoje končne odločitve," meni Györkös Žnidar.

Ob tem je opozorila na širši pomen tega primera: "Ta primer je zagotovo pomemben, ker zajema zelo aktualno vprašanje, to je nasilje v partnerskem odnosu. Preko tega se lahko kot družba vprašamo, kako občutljivi smo do tega vprašanja. Če želimo ničelno toleranco do nasilja v družini in partnerskem odnosu, je treba to tudi udejanjiti v medsebojnih odnosih," je za STA dodala Györkös Žnidar.

Na vprašanje, kdaj pričakuje konec sojenja, pa je odgovorila: "Glede na to, kako sojenje poteka, bi rekla, da morda bi lahko končali do sodnih počitnic, ampak bomo videli, kaj se bo še dogajalo v naslednjih mesecih."

Kot je na prejšnjih obravnavah povedala obdolžena, jo je aprila 2022 pokojni mož zmerjal in pretepal. Grozil ji je, da jo bo umoril ter da si lahko sama izbere način, na katerega bo umrla. V kuhinji je mahal z nožem in sprva grozil, da bo ubil sebe. Ko se ji je približal, je povedala obdolženka, je zgrabila prvi nož, ki ga je videla, saj je verjela, da bi ga sicer zagrabil njen mož. Kot je še dodala, se je Aleš sam napičil na rezilo, ona pa je takoj zatem poklicala pomoč.