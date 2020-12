Pričarajmo si decembrsko vzdušje tudi letos s čarobnim božičnim sejmom v Zagrebu!

Pri naših sosedih BO moč praznovati najlepši praznik v letu in se prepustiti vonju cimeta in božičnim pesmim, čarobnemu soju lučk in božični pravljici!

icon-expand Advent v Zagrebu FOTO: Julien Duval

Le ovinek ali dva stran se bo odvijala prava božična pravljica, ki bo kljub resnosti trenutne situacije ponudila vsem obiskovalcem obilico prazničnega veselja. Božični sejem v Zagrebu, ki je bil kar trikrat zapored razglašen za najboljšega v Evropi, bo najverjetneje tudi letos privabil ogromno Slovencev in to na kar se da izviren način!

Zavedamo se, da prehajanje mej ni tako enostavno, zato bi želeli vsem obiskovalcem ponuditi prvovrstno doživetje tudi letos. In ker izvirnost ne pozna meja, bo Advent letos ponudil tudi virtualni dostop do tradicionalnega dogajanja in prazničnega vzdušja! Številni spletni koncerti in kulturni dogodki bodo tako dosegli širšo javnost preko spleta z zabavno vsebino in poskrbeli, da bosta toplina in srčnost dogodka dosegla vsak vaš dom!

Vsem obiskovalcem, ki pa bodo AdventvZagrebu vseeno obiskali in se sprehodili po Trgu bana Josipa Jelačića, pa obljubljamo tradicionalno praznično vzdušje z aromatičnimi vonjavami in pogledom na okrašeno Ledeno deželo na trgu kralja Tomislava, Gornji grad, sprehod pa lahko nadaljujete po okrašenem parku Zrinjevac ali po čarobnem parku Maksimir.

Vsi ljubitelji Zagreba boste lahko iz naslonjača del tega čudovitega programa, saj bo poskrbljeno za prenos s pomočjo obogatene navidezne resničnosti! Tako bomo praznično vzdušje poskušali čim bolje pričarati tudi v vašem domu. S pomočjo moderne tehnologije bomo na več kot dvajsetih lokacijah spremljali prvovrstno dogajanje aktualnega božičnega sejma, katerega del, boste tako lahko postali tudi vi. Zakaj bi bili prikrajšani za čudovito okrašene parke in trge, če jih lahko s pomočjo pametnih telefonov vseh obiskovalcev doživite v bogatih animiranih vsebinah, ki bodo posebej prilagojene za posamezno lokacijo! Se še spomnite, mesto je osvetljeno s tisočerimi lučk, nikjer ne manjka okraskov ali božičnih pesmi, mesto je živahno, povsod se širi otroški smeh in predstave. Najpomembneje je tudi v letošnjem decembru občutiti to toplino in radost, posebno vzdušje, ki ga bodo na Zagrebškem Adventu pričarali z virtualno galerijo jaslic, otroškimi predstavami in koncerti.

Gastronomija tudi letos BO! Dobra hrana in pijača sta zelo pomembna dejavnika zagrebškega Adventa in enako bo tudi letos, le z manjšimi spremembami. Zaradi trenutne situacije letos ne bo stojnic s hrano in pijačo, saj želimo poskrbeti tudi za vašo varnost. Kljub temi pa vas čaka čudovita gastronomska ponudba Zagreba v mestnih restavracijah, kjer ne bo manjkalo adventne ponudbe! Praznični jedilniki bodo ponujali izbrane tradicionalne zimske poslastice, ki si jih boste lahko tudi vi brez skrbi privoščili.

Doživimo tradicionalno in obenem moderno praznovanje Adventa v Zagrebu skupaj! Doživimo ga radostno in pozitivno, bodisi tradicionalno ali virtualno iz različnih krajev in domov. Naj vas cel december spremlja topla dobrodošlica Zagrebčanov in prijetni božično – novoletni prazniki!

