Pričelo se bo cepljenje proti gripi: Slovenija že prejela naročene odmerke

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) cepljenje priporočajo vsem prebivalcem, ki želijo sebe in svoje bližnje zaščititi pred boleznijo. Je pa cepljenje še posebej priporočljivo za skupine z večjim tveganjem za težek potek bolezni.

To so starejši od 65 let, kronični bolniki in njihovi družinski člani, osebe, ki imajo izrazito povečano telesno težo, majhnim otrokom in njihovim družinskim članom, nosečnicam in njihovim družinskim članom, zdravstvenim delavcem in sodelavcem ter zaposlenim v domovih starejših občanov, ki so pri svojem delu izpostavljeni nevarnosti okužbe ali pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe, ter drugim delavcem v nujnih službah.