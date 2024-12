Pričeska v dobrodelne namene

Ste že kdaj obiskali frizerja in bili obenem še dobrodelni? V frizerskem salonu Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole je bilo to še kako mogoče. Dijakinje in dijaki frizerskih smeri so v sklopu projekta V Kranju dobro v srcu mislimo letos prvič prebivalce Kranja postrigli za dober namen. Po novo pričesko so prišli številni stari in mladi, dobrodelni prispevek pa so namenili pomoči potrebnim.