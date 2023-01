Kako se prijaviti v ambulanto za neopredeljene?

Praviloma se zavarovana oseba zglasi v ambulanti za neopredeljene v tistem zdravstvenem domu, kjer je imela izbranega osebnega zdravnika, saj je tam tudi vsa njena zdravstvena dokumentacija. Ko bo zavarovanec prvič uveljavljal storitve ambulante, bo hkrati podpisal tudi ustrezno listino o izbiri te ambulante: "Zavarovana oseba torej izbira ambulanto in ne zdravnika, zato ni predvideno, da bi hodila v ambulanto zgolj zaradi podpisa listine, če hkrati ne potrebuje zdravstvenih in drugih storitev."

Gre za začasen ukrep, ki naj bi veljal do 31. decembra 2024 z možnostjo podaljšanja. Zavarovana oseba, ki je stara nad 19 let in nima izbranega osebnega zdravnika v splošni dejavnosti, potrebuje pa zdravstvene storitve ali druge pravice (na primer bolniški stalež, recept za zdravilo, naročilnico za medicinski pripomoček ...), se lahko zglasi v tej ambulanti.

Z ZZZS so sporočili, da so v sredo ponoči uvedli večjo informacijsko prilagoditev. Tako je od danes v informacijskem sistemu mogoče opredeljevati bolnike na ambulanto in ne le na posameznega zdravnika kot doslej. "Glede na navedeno ni nobenih ovir s strani ZZZS, da ambulante za neopredeljene v zdravstvenih domovih ne bi pričele delovati," so poudarili. Kot so dodali, so delovanje ambulant za neopredeljene informacijsko podprli v rekordno hitrem času 16 dni.

Medtem so popoldne iz ZD Maribor sporočili, da prva ambulanta za neopredeljene pri njih v petek še ne bo začela delovati, saj da ZZZS še ni pripravil ustreznih obračunskih podlag za delo v tej ambulanti.