Kako dolgo bo zemeljski plin še ogreval gospodinjstva in poganjal tovarne? Oskrba s plinom ta hip ni motena, mirijo na Agenciji za energijo, a odjemalcem preventivno svetujejo: pričnite varčevati ali pa razmislite o preklopu na drug vir energije. Prva, ki bi v primeru motenj v oskrbi ostala brez plina, je industrija. Zato tistim podjetjem, ki imajo možnost za to, na agenciji svetujejo, naj pričnejo iskati alternative. Pa je to sploh izvedljivo?

Evropska skladišča zemeljskega plina so relativno polna, tega energenta bo to zimo dovolj, mirijo v Agenciji za energijo. A bodo, pravijo, prej ko slej pas morala zategniti tudi gospodinjstva. "Seveda pa je prav, da tudi gospodinjski odjemalci začnemo spreminjati navade in z energijo nasploh varčneje ravnamo," pravi Duška Godina, direktorica Agencije za energijo. In v prihodnosti razmislite tudi o preklopu na drug vir energije, svetujejo. Godina dodaja, da ne svetujejo masovnega preklopa gospodinjskih odjemalcev z zemeljskega plina kot energenta za ogrevanje na električno energijo, saj tudi na področju električne energije lahko s tem povzročijo določene težave.

icon-expand Skladiščenje plina FOTO: Shutterstock

V primeru resnih motenj v oskrbi bi brez plina lahko ostala industrija. Predvsem tam, kjer imajo možnost, da zemeljski plin zamenjajo z drugim energentom."So pa določeni subjekti, ki imajo možnost morda, da proizvajajo na podlagi mazuta oziroma težkega kurilnega olja oziroma dizelskega goriva in v tem primeru je seveda prav, da ta podjetja zmanjšajo porabo," je povedal Boštjan Ivanc, analitik pri Gospodarski zbornici Slovenije. In če to ne bi zadoščalo, bi hipotetično od plina odklopili tudi druge."Po današnjih grobih ocenah je teh podjetij v Sloveniji relativno malo, saj njihova poraba glede na podatke iz preteklih let znaša zgolj 6 % celotne porabe zemeljskega plina v celotni Sloveniji," razlaga Godina.