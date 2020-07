Pridelek žit bo letos podpovprečen

Letošnji pridelek ječmena v Pomurju se giblje med šestimi in desetimi tonami na hektar, kar je glede na letino precej visoko in boljše od pričakovanj. Tudi do 30 odstotkov manj pridelka kot lani pa napovedujejo pri pšenici. Kmetje so ob tem nezadovoljni z izračuni stroškov pridelave, ki jih je pripravil kmetijski inštitut.

V prvih mesecih tega leta je bilo padavin zelo malo, zato ni nihče pričakoval posebno dobre letine žit. Kot ocenjuje kmetijska svetovalka soboške enote kmetijsko-gozdarske zbornice Metka Barbarič, bodo prav zaradi pomanjkanja vlage spomladi pridelki ozimne pšenice od 20 do 30 odstotkov nižji od prejšnjih let. Spodbudni pa so podatki za ječmen, ki so ga začeli žeti 24. junija. Pričakovali so namreč slabši pridelek, precej manj so pridelali le na lahkih, peščenih tleh, še posebno tam, kjer je bila suša in kjer niso bili izvedeni vsi agrotehnični ukrepi, pojasnjuje Barbaričeva. Pri pšenici bodo pridelki verjetno nižji od povprečja, žetev naj bi se, če ne bo preveč dežja, začela prihodnji teden, o kakovosti pa je, kot dodaja Barbaričeva, težko govoriti tudi zato, ker je v zadnjih dneh precej padavin.

icon-expand Ječmen FOTO: Shutterstock

V Panviti imajo ječmen posejan na 350 hektarjih, poželi so ga na več kot 200 hektarjih, pridelek je povprečen oziroma kakšnih pet odstotkov pod povprečjem, to je od 7,5 tone do osem ton, je povedal član Panvitine uprave Branko Virag. Če ne bi bilo padavin, bi začeli žeti pšenico še ta teden, tudi Virag pričakuje za kakšnih 20 odstotkov nižji pridelek od povprečja, obenem pa upa na podobno presenečenje kot pri ječmenu. "Tudi pri ječmenu smo pričakovali manjši pridelek, klasov in zrn v klasu je sicer manj, a je hektolitrska masa izredno visoka, kar pomeni, da je pomanjkanje padavin marca in aprila zadnja dva meseca deloma nadoknadilo zrno, pomembni bodo tudi drugi parametri. Bojim pa se predvsem kakšne okuženosti, ker kdor ni dvakrat škropil za zaščito klasa, bi lahko imel s tem težave," je pojasnil Virag. O ceni se bodo tudi letos pogajali predstavniki pridelovalcev in predelovalcev. Po Viragovi oceni je največja želja pridelovalcev, da bi ohranili lansko ceno, ko je lahko pridelovalec za tono premijskega razreda pšenice prejel od 180 do 185 evrov. Povprečno je bila cena pšenice med 155 in 165 evri.

icon-expand Lani je bila cena pšenice med 155 in 165 evri. FOTO: Shutterstock