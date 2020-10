Pridelovalci konoplje v javnem pismu državo pozivajo k ukrepanju

Konopljarska industrija je nezadovoljna z neukrepanjem države, saj kot pravijo, jih je ta, kljub večkratnim pozivom k urejanju zakonodaje na tem področju, povsem zanemarila. Pobudniki upajo, da bo njihov glas uslišan in da bo država prepoznala gospodarski potencial konopljarstva.

Cannagiz, gospodarsko interesno združenje za konopljo, zadruga Konopko in Icanna, Mednarodni inštitut za kanabinoide so na predsednika vlade RS naslovili pismo, kjer opozarjajo, da "zakonodajno področje, ki ureja pridelavo, predelavo in promet z izdelki iz konoplje, je v Sloveniji neustrezno urejeno, zakonodajne spremembe pa zaradi nesodelovanja državnih organov potekajo prepočasi".Po njihovih besedah si država niti ne prizadeva urediti to področje, saj v zadnjih letih ni sprejela nobenega zakona ali podzakonskega akta.Civilne iniciative opozarjajo še,da je konopljarstvo ena najhitreje razvijajočih se gospodarskih panog na svetu, saj je v EU vreden več kot milijardo evrov, v Sloveniji pa ta panoga zaposluje okoli 200 oseb. "Končna posledica sistematičnega ignorantskega odnosa državnih uradnikov je, da subjekti, ki delujejo v panogi, nimajo kompetentnih sogovornikov s strani države, s katerimi bi bilo mogoče vzpostaviti konstruktiven dialog", še med drugim v pismu vlado opozarja Rok Terkaj, predsednik Cannagiz. Spomnijo, da je v Sloveniji uradno dovoljena le prodaja farmacevtsko sintetiziranega oz. izoliranega CBD, "medtem koso proizvajalci naravnega CBD v skladu z zakonodajo pri nas tretirani kot organizatorji proizvodnje in prometa s prepovedanimi substancami".

icon-expand Konopljarska industrija državo poziva k urestreznemu ukrepanju na področju zakonodaje v Sloveniji. FOTO: Dreamstime

Državi očitajo, da ni poskrbela "niti za prevod mednarodne konvencije o drogah iz leta 1961" in, da je "slovenska konopljarska zakonodaja ena najbolj zastarelih v EU, proizvodnja in predelava konoplje pa posledično nekonkurenčna". Zaradi neurejenih zakonskih podlag in sprejetjem potrebnih ukrepov so po njihovih besedah slovenski kmetje odrezani od globalnega trga s konopljo, saj so v Avstriji že pred leti uradno dovolili možnost gojenja konoplje s potaknjenci in gojenje sodobnih sort industrijske konoplje. "V petih letih so se pri nas površine z zasajeno konopljo zmanjšale za kar 50%.V primeru, da sodoben pravilnik ne bo sprejet najkasneje do konca tega leta, pa bodo kmetje izgubili še prihodnjo sezono,"so še dodali.