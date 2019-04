Posnetek udarjanja s slovensko zastavo, ki je zasenčil protest

Sobotni protest v Jelšanah se je iz miroljubnega protesta domačinov, ki bi si želeli več dialoga z državo, spremenil v zbirališče različnih veljakov in političnih strank, ki so tako ali drugače podpirali svoje politične želje. Po spletu je zaokrožil posnetek protestnice, ki se je z zastavo Republike Slovenije zelo agresivno obnašala. Objavljamo celoten posnetek.

Po sobotnem protestu za varovane meje, ki ga je pripravila lokalna civilna iniciativa in na katerega je prišlo okoli 400 ljudi, so v javnosti zaokrožili številni posnetki in odzivi ljudi. Protest naj bi bil miroljuben in le opozorilo na nevzdržno stanje ob meji, a se je sprevrgel v politično srečanje predvsem desno usmerjenih strank, tudi s podporo lokalnih odborov Socialnih demokratov. Med protestniki so naše kamere ujele gospo, ki je zelo grobo ravnala z zastavo Republike Slovenije in tudi grozila, da bodo z orožjem šli v Ljubljano in vse pobili. Spodaj si lahko ogledate celoten posnetek. Policijo smo vprašali, ali bo proti osebi, ki se je agresivno obnašala do slovenske zastave, ukrepala. Na odgovore še čakamo.

Tako smo med udeleženci lahko videli obraze političnih strank SD, SDS, DOM, DeSUS, gibanja Zedinjena Slovenija in tudi člane skrajnega gibanja Generacija identitete. Župan Ilirske Bistrice, sicer član SD Emil Rojc, je že v preteklosti ostro nastopal proti kakršnemu koli centru, kjer bi se za kratek ali daljši čas gibali migranti, ki so nelegalno prečkali mejo in pri katerih policija izvaja postopke, ki so potrebni pri takšnem prehodu meje. Socialni demokrati so se v tvitu odzvali na poročanja, da ne podpirajo protestnega shoda v Jelšanah in da bodo ocene o ravnanju posameznih članov SD sprejemali organi stranke.

Čeprav so lokalni veljaki že dolgo časa nastopali proti sprejemno-registracijskemu centru in tudi izsiljevali določena društva za podporo pri protestu, je zanimivo, da so se v centrali stranke odzvali šele v soboto po protestu. Župan Rojc sicer redno komentira dogodke na družbenih omrežjih v imenu stranke. Župan je tudi povedal, da se s posameznimi protestniki, ki so bili agresivni in so ozmerjali številne, ne strinja.

V svoji občini je uspel združiti vse stranke in poskušal po pravni poti in s pomočjo referenduma preprečiti postavitev takšnega centra.Ko je občina ugotovila, da referendum o sprejemno-registracijskem centru za migrante ni mogoč, so predstavniki krajevnih skupnosti, tudi s spodbudo občinskih veljakov, zelo hitro ustanovili civilno iniciativo za varovano mejo. Slabo luč na protestnike in tudi organizatorje prav tako mečeta podpora in obisk gibanja Generacija identitete. Gre za skrajno gibanje, ki se zavzema za ”čisto” družbo in je ”proti tujim kulturam”. Na svoji strani imajo zapisano, da ”se borijo za zdravo prihodnost svoje nacije.” V vseh pogledih gre za skrajno gibanje, ki je v tujini pogosto v navzkrižju z varnostnimi organi države. V Avstriji so se znašli v središču pozornosti zaradi donacije napadalca v Christchurchu, ki je ubil 50 in ranil prav tako 50 ljudi.

