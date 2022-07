PRIDIH DOMISELNEGA GENIJA NA POSESTVU PULE

Novi chef Tadej Meško od restavracij z Michelinkami na Posestvo Pule

Ste že slišali za butično posestvo Pule, ki je nova must visit lokacija za vse gurmane, kjer kraljujejo kreacije nadobudnega chefa Tadeja Meška? Mlad kuharski genij se je med drugimi kalil pri enem izmed najboljših svetovnih kuharjev Sergio Hermanu, ki si je priboril kar tri Michelinove zvezdice. Njegova restavracija je bila 8 let pozicionirana med 50 najboljšimi na svetu. Po obisku boste na gastronomijo gledali drugače. Naslednjič, ko boste izbirali kam na vrhunsko kosilo ali oddih, se odpeljite na Pule.

Takoj, ko boste prispeli na Posestvo Pule boste opazili sijaj v očeh mladega chefa. Sijaj pa ni prisoten le od dobrih okusov, ki se vrstijo v njegovi kuhinji. Le ta izhaja iz njegove življenjske strasti do iskanja popolnega okusa. Tadej pravi, da je življenje prekratko, da hrana na krožnikih ne bi izgledala lepo. Tadej Meško je eden izmed vrhunskih kuharskih chefov mlajše generacije, ki se je po prihodu iz tujine dobro usidral v novo porajajočo se domačo kulinarično sceno. S pridom izkorišča naravne danosti posestva in se ravna po konceptu z njive na mizo. Vse kar boste jedli na Pulah bo sveže in vrhunske kvalitete. Svoje znanje je poglabljal v restavracijah z dvema Michelinovima zvezdicama The Jane v Belgiji, Hangar 7 v Avstriji ter v restavracijh z eno michelinovo zvezdico Pure C na Nizozemskem in slovenski Hiši Denk. Danes je glavni kuhar v restavraciji na Pul, na Drečjem vrhu. Pule je vredno obiskati že zaradi pristnega ambienta posestva, ki sega v 17. stoletje, nepozabnih butičnih hišic in vrhunske kulinarične izkušnje.

Prefinjeni užitki v objemu narave S prihodom vstopate na področje nadstandardnih dražljajev. Omogočimo vam tudi razvajanje v SPA & wellness storitvah z zunanjim in notranjim bazenom, finsko in turško savno ter sanariumom. Impozantna vinska klet Posestva Pule hrani preko 250 etiket najboljših slovenskih vinarjev, kakor tudi širok nabor vin tako iz starega (Francija, Italija, Španija, Evropa) kakor tudi novega sveta (Južna Afrika, Južna Amerika, Avstralija, ZDA, itd.). Letošnji prodajni hit so paketi Okusi Pule in Gourmet Pule in prijetna ekipa z veseljem poskrbi za vaše udobje.

Skrivnosti, barve in okusi vinske kleti na Posestvu Pule Na Posestvu Pule vse poteka počasneje. V vinsko klet se boste lahko spustili po kamnitih stopnicah, obdal vas bo prijeten hlad. Obisk vinske kleti, ki jo krasita skulptura Sv. Martina in vinska prisega v slovenščini Hilarija Anderliča iz leta 1612, ljubljanskega vinskega merilca oz. merčuna in meščana, je posebno doživetje. Glavni natakar in sommelier Vas bo z navdušenjem popeljal skozi vinske regije Slovenije ter sveta in z Vami delil svojo strast do poznavanja vin in žganih pijač. Med steklenicami v kleti je mogoče najti vse, od bolj konvencionalnih vinarjev do najbolj zagrizenih biodinamikov.

