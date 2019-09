Pridite na koncert in tako počastite male borce

Najbrž ni osebe, ki ne bi poznala fantka Viljema Julijana , ki je pred meseci izgubil boj s smrtonosno neozdravljivo redko boleznijo . Čeprav je bil star le dve leti in pol, pa je postal obraz in glas vseh otrok z redkimi boleznimi. V njegov spomin bo v petek, 13. septembra, ob 20. uri v Križankah že drugi veliki dobrodelni koncert, ki je namenjen podpori otrok z redkimi boleznimi. Pobudnika koncerta sta dečkova starša, Gregor in Nina , ki pozivata vse, "da napolnimo Križanke za vse male borce in njihove družine, ki se soočajo s temi skrajno težkimi boleznimi in jim skozi koncert podamo svojo pomoč in podporo".

Prireditev je glas otrok z redkimi boleznimi in je svojevrstni glasbeni dogodek malih borcev, ki glasno sporoča o neprecenljivi vrednosti življenja vsakega otroka, o zgodbah stisk, trpljenja in upanja ter o večni moči ljubezni, sočutja in podpore. Opominja nas, da so otroci, ki imajo težke redke bolezni in njihove družine, tu, med nami. Koncert je opomnik in spodbuda ljudem, da odprejo srca za male bolnike in njihove družine. Ti nameč doživljajo skrajne človeške stiske, žal pa so vse preveč zapostavljeni tako s strani države kot strani družbe, pojasnjujejo v Društvu Viljem Julijan.

"Otroci z redkimi boleznimi pogosto ne morejo govoriti in se ne morejo boriti zase, večinoma ne bodo nikoli dosegli vsega tistega, kar lahko njihovi sovrstniki. Njihova življenja so pogosto tudi zelo kratka, kot je bilo življenje Viljema Julijana. Prikrajšani so za marsikaj, kot so prikrajšane njihove družine. Soočanje in borba s težko, večinoma neozdravljivo boleznijo pa je njihov vsakdan," pravita Gregor in Nina. Kot dodajata, je dobrodelni koncert priložnost, da naredimo nekaj za te otroke in jim pomagamo."Naš srčni dogodek je namenjen podpori vsem malim borcem in njihovim družinam, hkrati pa je počastitev vseh malih junakov, ki so izgubili bitko s temi boleznimi."