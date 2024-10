Pridite na koncert Viljem Julijan in podprite otroke z redkimi boleznimi!

"Koncert Viljem Julijan je neprecenljiva in veličastna zapuščina najinega fantka Viljema Julijana, ki je s svojo borbo s smrtonosno redko boleznijo dal glas in obraz vsem otrokom z redkimi boleznimi ," pravi Gregor Bezenšek ml. – SoulGreg Artist, ustanovitelj Društva Viljem Julijan in organizator koncerta, " Redke bolezni so žal večinoma izredno hude, krute in neozdravljive ter doživljenjske bolezni, zato vas z vsem srcem vabimo na naš dobrodelni koncert, kjer bomo malim borcem podali našo podporo, ljubezen in vzpodbudo. Tudi tokrat bo koncert mogočen glas ljubezni, sočutja in srčnosti ."

Do zdaj je v Nemčiji prestal tri zapletene operacije, vključno s težko operacijo kolen, po kateri je doživljal močne bolečine. Kljub temu je s svojo neverjetno voljo in trmo začel prvič stati in hoditi s pomočjo hojice, kar je ganilo tako njegovo družino kot tudi zdravnike. Letos je Teo dosegel pomemben mejnik, ko je prvič samostojno odšel v vrtec, kar je velik uspeh za vse, ki ga podpirajo na njegovi poti.

Teo je izjemen 4-letni deček, ki se bori z redko genetsko boleznijo, imenovano Escobar sindrom. Zaradi te bolezni, ki povzroča trde sklepe in omejeno gibanje, se je Teo rodil prezgodaj in z zelo nizko porodno težo. Prva dva meseca je preživel v inkubatorju, nato pa še osem mesecev v mavcu, saj so mu morali zaradi deformacij operirati okončine.

Teova zgodba je polna poguma in vztrajnosti ter navdihuje mnoge, saj kaže, da je mogoče s podporo in ljubeznijo premagati tudi najtežje preizkušnje. Njegova družina in Društvo Viljem Julijan aktivno ozaveščata o redkih boleznih in spodbujata k donacijam za pomoč otrokom, kot je Teo, ki se vsak dan pogumno soočajo s svojimi izzivi.

Redke bolezni večinoma prizadenejo otroke in jim povzročajo veliko stisk in trpljenja, zato mali borci in njihove družine potrebujejo vso pomoč in podporo. Dobrodelni koncert Viljem Julijan je zato glas teh otrok, ki spodbuja ljudi, da odprejo srca zanje. Vsakoletni dogodek je simbol upanja, podpore in neprecenljive vrednosti življenja vseh otrok, ne glede na njihovo zdravstveno stanje.

"Tudi letos si želimo, da napolnimo Cankarjev dom v podporo otrokom z redkimi boleznimi in jim damo vedeti, da v svoji težki situaciji niso sami in da niso pozabljeni," pravi dr. Nejc Jelen, predsednik Društva Viljem Julijan, "zato smo še toliko bolj veseli, da bodo zanje letos nastopili tudi izjemni otroški in mladinski pevski zbori - Otroški pevski zbor Glasbene šole Koper, Mladinski pevski zbor OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja in Mladinski pevski zbor Glasbene matice Ljubljana."

Redke bolezni so večinoma zelo hude bolezni ter so pretežno neozdravljive in pogosto tudi smrtonosne v zgodnjem otroštvu. Čeprav je posamična bolezen zelo redka, pa je teh bolezni več tisoč, zato je tudi bolnikov veliko. Te bolezni ne povzročajo samo fizičnih bolečin in trpljenja, ampak tudi velike psihične, čustvene in socialne stiske. Družine otrok z redkimi boleznimi pa se zaradi bremena bolezni pogosto bolezni znajdejo v materialni stiski, obenem pa starši otrokom pogosto ne morejo nudi vse potrebne nege, terapij in pripomočkov, ki jih le-ti potrebujejo.

Vstopnice za koncert so že na voljo na Eventimovih prodajnih mestih, vsa sredstva, zbrana s prodajo kart, pa bodo v celoti namenjena otrokom z redkimi boleznimi.

Podarite donacijo za male borce

Otrokom z redkimi boleznimi lahko pomagate z donacijo z SMS s ključno besedo VJ5 na 1919 ali z nakazilom na TRR Društva Viljem Julijan SI56 0400 1004 6908 898 (Dobrodelni Sklad Viljem Julijan za otroke z redkimi boleznimi).





Naročnik oglasne vsebine je Viljem Julijan.