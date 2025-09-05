Pridite na koncert Viljem Julijan in podprite otroke z redkimi boleznimi!

Društvo Viljem Julijan tudi letos pripravlja veliki dobrodelni koncert za otroke z redkimi boleznimi, ki bo 9. oktobra v Cankarjevem doma v Ljubljani. Pridružite se nam na tem nepozabnem večeru, kjer bodo vrhunski glasbeniki združili moči v podporo malim borcem, ki se vsak dan bojujejo z zelo težkimi, krutimi in neozdravljivimi boleznimi. Vaša prisotnost in podpora na tem dobrodelnem koncertu sta ključnega pomena pri zbiranju sredstev in podpori za te pogumne otroke. Torej, tudi letos napolnimo Cankarjev dom za otroke z redkimi boleznimi.

Veliki dobrodelni koncert za otroke z redkimi boleznimi bo letos že sedmi zapored, na odru Linhartove dvorane v Cankarjevem domu pa se bodo v podporo malim borcem zvrstili številni glasbeniki: Firbci, Zvita feltna, Miran Rudan, Nuša Derenda, Saša Lendero, SoulGreg Artist & BigLights Band, Dejan Dogaja Band, Ditka in Poskočni muzikanti. Ker bo tudi tokrat rdeča nit koncerta "Otroci za male borce", bosta na dogodku nastopila tudi Mladinski pevski zbor Glasbene matice Ljubljana in Mladinski pevski zbor OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja.

"Koncert Viljem Julijan je neprecenljiva zapuščina najinega fantka Viljema Julijana, ki je s svojo borbo s smrtonosno redko boleznijo dal glas in obraz vsem otrokom z redkimi boleznimi," pravi Gregor Bezenšek ml. – SoulGreg Artist, ustanovitelj Društva Viljem Julijan in organizator koncerta, "Redke bolezni so žal večinoma izredno hude, krute in neozdravljive ter doživljenjske bolezni, zato vas z vsem srcem vabimo na naš dobrodelni koncert, kjer bomo malim borcem podali našo podporo, ljubezen in vzpodbudo. Tudi tokrat bo koncert mogočen glas ljubezni, sočutja in srčnosti."

Redke bolezni večinoma prizadenejo otroke in jim povzročajo veliko stisk in trpljenja, zato mali borci in njihove družine potrebujejo vso našo pomoč in podporo.

Dobrodelni koncert Viljem Julijan je glas otrok z redkimi boleznimi in je simbol upanja, podpore in neprecenljive vrednosti življenja vseh otrok, ne glede na njihovo zdravstveno stanje. "Tudi letos si želimo, da napolnimo Cankarjev dom v podporo otrokom z redkimi boleznimi in jim damo vedeti, da v svoji težki situaciji niso sami in da niso pozabljeni," pravi dr. Nejc Jelen, predsednik Društva Viljem Julijan, "zato smo zelo veseli, da bodo zanje tudi letos nastopili izjemni glasbeniki in izjemni otroški in mladinski pevski zbori."

2-letni levjesrčni mali borec Lovro, ki ima redko gensko mutacijo, otopalatiodigitalni sindrom – tip 2 icon-picture-layer-2 1 / 7

Redke bolezni so večinoma zelo hude bolezni ter so pretežno neozdravljive in pogosto tudi smrtonosne v zgodnjem otroštvu. Čeprav je posamična bolezen zelo redka, pa je teh bolezni več tisoč, zato je tudi bolnikov veliko. Te bolezni ne povzročajo samo fizičnih bolečin in trpljenja, ampak tudi velike psihične, čustvene in socialne stiske. Družine otrok z redkimi boleznimi pa se zaradi bremena bolezni pogosto bolezni znajdejo v materialni stiski, obenem pa starši otrokom pogosto ne morejo nudi vse potrebne nege, terapij in pripomočkov, ki jih le-ti potrebujejo. Vstopnice za koncert so že na voljo na Eventimovih prodajnih mestih, vsa sredstva, zbrana s prodajo kart, pa bodo v celoti namenjena otrokom z redkimi boleznimi.

Podarite donacijo za male borce Otrokom z redkimi boleznimi lahko pomagate z donacijo z SMS s ključno besedo VJ5 ali VJ10 na 1919 ali z nakazilom na TRR Društva Viljem Julijan SI56 0400 1004 6908 898 (Dobrodelni Sklad Viljem Julijan za otroke z redkimi boleznimi).

