Pridite po brezplačna vzorčka izdelkov Clarins

Od 14. 6. do 3. 7. 2021 Clarins stranke vabi, naj po vsej Sloveniji obiščejo prodajna mesta v izbranih poslovalnicah Müller, izbranih prodajalnah Kompas Shop, Nama in Maxi in si tam izberejo brezplačna vzorčka izdelkov Clarins za nego obraza proti staranju. Prodajno osebje jim bo ponudilo strokovne nasvete in jim pomagalo izbrati pravo nego za obraz, primerno za njihov tip kože. Seveda je Clarins odgovorno podjetje, zato bo v sodelovanju s prodajnimi mesti poskrbel za vse potrebne varnostne ukrepe za preprečevanje širjenja COVID-19. Clarins – svetovno znani kultni izdelki za nego proti staranju Danes vodilna evropska blagovna znamka razkošnih negovalnih izdelkov Clarins se je rodila davnega leta 1954 v Parizu. Tedaj je ustanovitelj družbe Jacques Courtin-Clarins iz ljubezni in spoštovanja do ženske lepote odprl svoj prvi lepotilni salon. Uspeh je bil takojšen. Izdelki kozmetične linije Clarins so obnoreli svet, uporabnice pa še danes poleg njihove vrhunske kakovosti nadvse cenijo tudi to, da se za izdelke blagovne znamke Clarins že od samega začetka uporabljajo 100-odstotno naravne sestavine, kot so rastlinski izvlečki. Legendarni Clarins Double Serum – vsestranski koncentrat proti staranju Clarins Double Serum že več kot 35 let ostaja eden najbolje prodajanih kozmetičnih izdelkov na svetu. Kje tiči skrivnost? V dvojni hidrolipidni in biomimetični formuli, s katero Double Serum poskrbi za pravilno delovanje petih vitalnih funkcij kože: vlaženja, regeneracije, hranjenja, oksidacije in zaščite. Za nameček pa Double Serumu koncentrirani izvleček kurkume, znane po izjemni učinkovitosti v boju s staranjem, skupaj z 20 najmočnejšimi rastlinskimi izvlečki, ki učinkujejo proti gubam, omogoča, da prodre še globlje v skrivnost mladostne kože in tako poskrbi, da ta postane sijoča in napeta.

Izvleček kurkume z bioaktivno spojino turmeron

V prodaji je najnovejša, osma različica Double Seruma, ki je še boljša od prejšnje, predvsem zaradi upoštevanja novih znanstvenih dognanj.

Revolucionarno znanstveno odkritje: celično sporočanje Pripravo najnovejše različice Double Seruma so navdihnila nova znanstvena dognanja o tem, kako se kožne celice sporazumevajo med seboj. Izkazalo se je, da sta tako kot pri človeški komunikaciji tudi pri sporazumevanju med kožnimi celicami oddajanje in prejemanje sporočila enako pomembni. Oddajanje sporočila S premišljeno združitvijo skrbno izbranih 18 intenzivnih rastlinskih izvlečkov, ki vplivajo na ohranjanje vitalnih funkcij kože, ter dveh rastlinskih sestavin s ciljnim delovanjem v en sam izdelek so v laboratorijih Clarins izboljšali celično oddajanje sporočil.

V Double Serumu je 21 sestavin za boljše celično sporazumevanje.

Prejemanje sporočila Poleg sestavin za izboljšanje celičnega oddajanja sporočil so v laboratorijih Clarins Double Serumu dodali še sestavino, ki skrbi za to, da celice druga drugo »slišijo« in so čim bolj dojemljive za informacije iz okolja: izvleček kurkume, v katerem je bioaktivna spojina turmeron. Neverjetni učinki uporabe že po 7 dneh Prvi učinki uporabe Double Seruma so vidni že po nekaj dneh – koža je navlažena in sijoča, sčasoma – po nekaj tednih rabe – pa se pore vidno zmanjšajo, tekstura se izenači, drobne gube se zabrišejo, koža postane čvrstejša in je videti mladostnejša. Te učinke potrjujejo preizkusi, opravljeni na 362 ženskah. Te so na podlagi lastnih izkušenj potrdile: PO 7 DNEVIH RABE JE KOŽA: 87 % BOLJ SIJOČA 81 % VIDNEJE POMLAJENA 90 % POR IN DROBNIH GUBIC JE VIDNO ZMANJŠANIH Obstaja torej 20 + 1 razlog, da novi Clarins Double Serum vključite v vsakodnevno nego in na svoji koži občutite, zakaj velja za kultni izdelek, dobrodejen za vse. Učinke Double Seruma pa lahko nadgradite še z rabo Clarinsove dnevne in nočne kreme za obraz. Linija Multi-Active Partner za vitalnost Nega pri prvih znakih staranja Linija Multi-Active blaži prve znake staranja, preprečuje pojavitev prvih drobnih gubic in ohranja naravno vlažnost kože. Hkrati zmanjšuje vidnost učinkov vsakodnevnega stresa in poskrbi, da je koža obraza sijoča in sveža. Formula je obogatena z izvlečkom čajevca, rastline, ki pomaga obnavljati kožo na tistih delih, kjer je to potrebno. Linija Multi-Active zgladi prve gubice, povrne koži zdrav videz in sijaj ter ohranja njen mladostni videz.

Linija Multi-Active, nega pri prvih znakih staranja

Linija Extra-Firming Partner za čvrstost Popolna nega, ki upočasnjuje staranje kože, kožo učvrsti in gladi gube Linija Extra-Firming zagotavlja takojšnji učinek glajenja. Gube so vidno zmanjšane, konture obraza ponovno oblikovane. Koža pridobi čvrstost in gladkost, je pomlajena in sije od zdravja. Zaradi izvlečka kengurujevega cveta se vidno učvrsti, napne in pomladi.

Linija Extra-Firming, popolna nega, ki upočasnjuje staranje kože, kožo učvrsti in gladi gube.

Linija Super Restorative Partner za polnost Nega za obnovo, proti izrazitim gubam in ohlapnosti kože Linija Super Restorative zagotavlja popolno nego zrele, zahtevne kože. Idealna je za ženske, katerih telo doživlja hormonske spremembe. Obogatena je z ekskluzivnim izvlečkom harungane iz ekološke pridelave. Krema za obraz Super Restorative intenzivno obnavlja kožo na vseh ravneh: zmanjša videz globokih gub, odpravlja ohlapnosti in jo preprečuje, kožo neguje in vlaži ter preprečuje pojavitev temnih madežev.

Linija Super Restorative, nega za obnavljanje, proti izrazitim gubam in ohlapnosti kože.

Linija Nutri-Lumière Partner za sijaj Hranljiva nega za občutljivo zrelo kožo Linija Nutri-Lumière poskrbi za izjemno hranljivo in obnavljajočo nego, ki upočasnjuje staranje. Primerna je za ženske s tanko, občutljivo kožo. Z močnim duetom aktivnih sestavin izvlečka divjega kostanja, aktivno molekulo, pridobljeno iz cveta in ploda, ki deluje na samo mrežo preskrbe z mikrohranili, ta krema povrne sijaj in zagotovi hrano tanki, občutljivi zreli koži, polt je zaradi nje videti obnovljena, nahranjena, sijoča in zdrava.

Linija Nutri-Lumière, hranljiva, primerna za nego občutljive zrele kože.