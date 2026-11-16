'Pridobijo 100-odstotno financiranje kolesarske steze, nimajo pa še vodovoda'

"Do konca leta je treba zagotoviti še več kot 175 milijonov evrov, kar je znaten zalogaj," je dejal Janša. "Vedno smo se izpogajali za znatna sredstva, vedno več, kot je kazalo. Potem pa je prišla neka druga vlada, ki je razdrla strukture, ki smo jih naredili za uspešno črpanje, premestila projekte z infrastrukture na razne mehke vsebine in smo imeli težave," je povedal. Junija 2022, ko je mandat prevzela vlada pod vodstvom Roberta Goloba, je bila Slovenija po njegovih navedbah po črpanju na 4. mestu med državami EU, junija letos, ko je prevzela mandat vlada pod njegovim vodstvom, je bila na 25. mestu. Do 13. novembra je država po njegovih besedah znova napredovala na 19. mesto. "Mnogo stvari se čez noč ne da popraviti," je dodal.

Janša Golobovi vladi očita, da evropskih sredstev niso počrpali uspešno. FOTO: Bobo

Med projekti, ki bi bili lahko že zaključeni, a še niso, je navedel gorenjsko bolnišnico. Med projekti, za katera je bil del sredstev že izplačan, znaten del pa mora slediti do konca leta, je med drugim navedel projekte nadgradnje železniške postaje Ljubljana, obnove Centra Rotovž Maribor, Stare elektrarne Velenje, Tehnološkega parka Velenje, centra urbanega dogajanja Celje in zmanjšanja poplavne ogroženosti ob Savinji.

"100-odstotno financiranje kolesarske steze, nimajo pa še zgrajenega vodovoda"

Sedaj potekajo pogajanja za novo evropsko perspektivo, pri čemer skušajo odpraviti evropske ovire. "Skušamo dobiti dovolj močno zavezništvo drugih držav, da nekatere stvari spremenimo," je dejal in orisal težave občin, ki pridobijo 100-odstotno financiranje postavitve kolesarske steze, nimajo pa še zgrajenega vodovoda ali kanalizacije, ker se teh projektov ne financira v celoti. "Zdaj se v Bruslju borimo, da te kriterije spremenimo," je pojasnil. Po njegovem je treba spremeniti tudi miselnost. Tistim, ki se prijavljajo na projekte, največkrat gre za občine, je po njegovem treba pomagati, ne pa iskati napak.

Janša kritičen do ukinitve mini davčne reforme

Janša je poudaril, da je število ljudi, ki živijo pod statističnim pragom revščine, naraščalo v času, ko ni bilo recesije, v mandatu, ko se je dvignilo 14 davkov in prispevkov. Prepričan je, da bi moral dvig davkov in prispevkov po "poenostavljeni socialistični logiki" pomeniti, da je šlo več denarja revnim in se je število oseb pod pragom revščine zmanjšalo. "Žal seveda ta logika ne deluje," je ocenil premier. Med razlogi za povečanje števila oseb pod pragom revščine Janša vidi ukinitev mini davčne reforme. S tem se je zaposlenim vzelo najmanj eno neto plačo na leto, je opozoril v odgovoru na vprašanje vodje poslanske skupine Resnica Katje Kokot. Dodal je, da je DZ še pred imenovanjem vlade sprejel sistemske ukrepe za izboljšanje stanja, in sicer interventni zakon za razvoj Slovenije. Premier je spomnil, da zakon med drugim vsebuje ukrepe za nižji DDV za osnovna živila in možnost za znižanje cen dela energentov. "V tem zakonu sta dva ključna instrumenta, s katerimi naslavljamo ta problem in bi oba že lahko veljala, če ta zakon s strani sindikatov in opozicije ne bi bil blokiran," je dejal.

Sindikati so prepričani, da zakon ni zakon za razvoj, temveč za razkroj solidarnosti in socialne države. FOTO: Bobo

Omenil je tudi pomoč preko socialne mreže humanitarnih organizacij. Zatrdil je, da "kljub temu strašenju, ki smo ga poslušali ob teh elementih proračunske razprave", vlada teh pomoči ne znižuje. Pri tem pa je opozoril, da se s povečevanjem sredstev za socialne transferje in povečevanjem proračuna humanitarnih organizacij ne odpravlja vzroka za nastalo stanje. Dodal je, da bo vlada del sistemskih sprememb in ukrepov predlagala v prihodnje.