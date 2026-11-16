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Slovenija

'Pridobijo 100-odstotno financiranje kolesarske steze, nimajo pa še vodovoda'

Ljubljana, 16. 11. 2026 13.55 pred 39 minutami 3 min branja 10

Avtor:
STA N.L.
Janez Janša odgovarja na poslanska vprašanja

Slovenija je izpogajala znatna evropska sredstva, a se vseh zaradi zamud prejšnje vlade ne bo dalo počrpati. "Pri črpanju smo zabeležili napredek, ponekod skušamo zamude rešiti, ponekod pa se jih ne da več nadoknaditi," je premier Janez Janša odgovoril v DZ na poslansko vprašanje. Poudaril je še, da je za zmanjšanje števila oseb pod pragom revščine ključen sprejem interventnega zakona za razvoj Slovenije, o katerem bodo volivci 6. decembra odločali na zakonodajnem referendumu. Zakon vključuje več sistemskih ukrepov za pomoč najranljivejšim, med drugim ukrepe za nižji DDV za osnovna živila, je prepričan.

"Do konca leta je treba zagotoviti še več kot 175 milijonov evrov, kar je znaten zalogaj," je dejal Janša. "Vedno smo se izpogajali za znatna sredstva, vedno več, kot je kazalo. Potem pa je prišla neka druga vlada, ki je razdrla strukture, ki smo jih naredili za uspešno črpanje, premestila projekte z infrastrukture na razne mehke vsebine in smo imeli težave," je povedal.

Junija 2022, ko je mandat prevzela vlada pod vodstvom Roberta Goloba, je bila Slovenija po njegovih navedbah po črpanju na 4. mestu med državami EU, junija letos, ko je prevzela mandat vlada pod njegovim vodstvom, je bila na 25. mestu. Do 13. novembra je država po njegovih besedah znova napredovala na 19. mesto. "Mnogo stvari se čez noč ne da popraviti," je dodal.

Janša Golobovi vladi očita, da evropskih sredstev niso počrpali uspešno.
Janša Golobovi vladi očita, da evropskih sredstev niso počrpali uspešno.
FOTO: Bobo

Med projekti, ki bi bili lahko že zaključeni, a še niso, je navedel gorenjsko bolnišnico. Med projekti, za katera je bil del sredstev že izplačan, znaten del pa mora slediti do konca leta, je med drugim navedel projekte nadgradnje železniške postaje Ljubljana, obnove Centra Rotovž Maribor, Stare elektrarne Velenje, Tehnološkega parka Velenje, centra urbanega dogajanja Celje in zmanjšanja poplavne ogroženosti ob Savinji.

"100-odstotno financiranje kolesarske steze, nimajo pa še zgrajenega vodovoda"

Sedaj potekajo pogajanja za novo evropsko perspektivo, pri čemer skušajo odpraviti evropske ovire. "Skušamo dobiti dovolj močno zavezništvo drugih držav, da nekatere stvari spremenimo," je dejal in orisal težave občin, ki pridobijo 100-odstotno financiranje postavitve kolesarske steze, nimajo pa še zgrajenega vodovoda ali kanalizacije, ker se teh projektov ne financira v celoti. "Zdaj se v Bruslju borimo, da te kriterije spremenimo," je pojasnil.

Po njegovem je treba spremeniti tudi miselnost. Tistim, ki se prijavljajo na projekte, največkrat gre za občine, je po njegovem treba pomagati, ne pa iskati napak.

Janša kritičen do ukinitve mini davčne reforme

Janša je poudaril, da je število ljudi, ki živijo pod statističnim pragom revščine, naraščalo v času, ko ni bilo recesije, v mandatu, ko se je dvignilo 14 davkov in prispevkov. Prepričan je, da bi moral dvig davkov in prispevkov po "poenostavljeni socialistični logiki" pomeniti, da je šlo več denarja revnim in se je število oseb pod pragom revščine zmanjšalo. "Žal seveda ta logika ne deluje," je ocenil premier.

Med razlogi za povečanje števila oseb pod pragom revščine Janša vidi ukinitev mini davčne reforme. S tem se je zaposlenim vzelo najmanj eno neto plačo na leto, je opozoril v odgovoru na vprašanje vodje poslanske skupine Resnica Katje Kokot. Dodal je, da je DZ še pred imenovanjem vlade sprejel sistemske ukrepe za izboljšanje stanja, in sicer interventni zakon za razvoj Slovenije.

Premier je spomnil, da zakon med drugim vsebuje ukrepe za nižji DDV za osnovna živila in možnost za znižanje cen dela energentov. "V tem zakonu sta dva ključna instrumenta, s katerimi naslavljamo ta problem in bi oba že lahko veljala, če ta zakon s strani sindikatov in opozicije ne bi bil blokiran," je dejal.

Sindikati so prepričani, da zakon ni zakon za razvoj, temveč za razkroj solidarnosti in socialne države.
Sindikati so prepričani, da zakon ni zakon za razvoj, temveč za razkroj solidarnosti in socialne države.
FOTO: Bobo

Omenil je tudi pomoč preko socialne mreže humanitarnih organizacij. Zatrdil je, da "kljub temu strašenju, ki smo ga poslušali ob teh elementih proračunske razprave", vlada teh pomoči ne znižuje. Pri tem pa je opozoril, da se s povečevanjem sredstev za socialne transferje in povečevanjem proračuna humanitarnih organizacij ne odpravlja vzroka za nastalo stanje. Dodal je, da bo vlada del sistemskih sprememb in ukrepov predlagala v prihodnje.

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Ob vprašanju Kokot o neposredni materialni škodi, ki so jo zaradi blokade interventnega zakona za razvoj Slovenije utrpeli državljani, zlasti upokojenci, samozaposleni in gospodinjstva z nizkimi dohodki, je Janša opozoril, da pod pragom revščine živi četrtina upokojencev, ki so hkrati tudi najbolj številčna skupina. Kritičen je bil, da je prejšnja koalicija to skupino še dodatno obremenila s prispevkom za dolgotrajno oskrbo, kar želijo z interventnim zakonom, ki ga sam imenuje razvojni zakon, odpraviti.

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KOMENTARJI10

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Maki3322
16. 11. 2026 14.47
Kakšno sprenevedanje vse so drugi krivi samo SDS nič pa trikrat je bil predsednik vlade. Dobili so odobrene za znižanje trošarin žav pa jih nočejo koristiti rajše delajo dobiček Petrolu, da jim bo podpiral volitve in jim dajali denar. Bomo videli kako bo delil denar Logar saj je dobil velike denarje za kampanijo , pa vseeno ni bil izvoljen. Noče pa povedati od kod mu denar.
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0 0
Slavko BabIč
16. 11. 2026 14.46
Ja sčrpal si ti pukljasti za 10 milijard kreditov, da si dal covid dodatke zdravnikom, ki niso nikoli tao malo delali kot kot v letih 2020- 2022 (večina) in za smrtnosna cepiva!
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+1
1 0
SDS_je_poden
16. 11. 2026 14.43
Spet Jufka ponuja drobtinice, pogačo bodo pa pobasali bogati. PROTI!!
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-1
0 1
Slavko BabIč
16. 11. 2026 14.42
Kere ta Pukljasti nebuloze trosi, zakon za bogate, bo dober za reveže in revščino! Poslušajte ga njegove, ofce, poslušajte!
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+1
1 0
0523
16. 11. 2026 14.40
Ta ptič se je pa res possral, kjer je le mogel.
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+0
1 1
zvoneti
16. 11. 2026 14.05
Desna vlada, ki je prodana kapitalu nas bo tako izigrala, da si še dolgo ne bomo opomogli, uvesti želijo popolno amerikanizacijo. Želijo si plačljivo zdravstvo, šolstvo, nadzor nad javnim medijem, uničenje javnega šolstva, utišanje vseh nasprotniko, kar vidimo pri napadu na nevladne organizacije, privilegije bogatim, bankrotni projekt za Slovenijo JEK2-provizije za več generacij, zagovarjanje genocida, ustvarjanje sovraštva in kaosa, rop pokojninske blagajne, rop zdravstvene blagajne..... Ko GZS, OZS, Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Klub slovenskih podjetnikov stopijo v bran vladajoči eliti pri sprejemanju interventnih zakonov se primite za denarnice in pozabite na socialno državo.
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+2
4 2
Vera in Bog
16. 11. 2026 14.08
Zato pa jaz pravim sds ni kul. Rabimo bolj občutljivo desnico.
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-1
2 3
Vera in Bog
16. 11. 2026 14.03
Prav je da je prišel Janša, vseeno upam da Logar čimprej prevzame desnico.
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-3
0 3
Vera in Bog
16. 11. 2026 14.00
Janša se trudi popraviti porazno stanje pod Golobom. Drugače la ta sds je prej del problema kot rešitve.
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-3
1 4
Vera in Bog
16. 11. 2026 13.57
Vsega je kriv blentavi golob !
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+2
4 2
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