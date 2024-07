Pridružite se velikanom vožnje

Se spomnite časa, kako ste opravljali vozniški izpit in svojega prvega avtomobila? Če so od tedaj minila desetletja, veste, da se je vožnja precej spremenila. Cestnoprometni predpisi so se prilagodili razvoju, avtomobili so tehnološko napredovali in tudi vi ste se spremenili. To pa še zdaleč ne pomeni, da ne morete biti samozavestni in varni vozniki.

V največji slovenski zavarovalnici se zavedajo pomena izkušenj in varnosti vseh generacij v prometu, zato so za svoje zavarovance, ki so starejši od 60 let, ustvarili skupnost, ki ceni na tisoče prevoženih kilometrov in desetletja različnih zgodb za volanom.

Z Osvežitvenimi vožnjami do znanja, samozavesti in varnosti

Zavarovalnica Triglav v sodelovanju z AMZS že četrto leto zapored organizira Osvežitvene vožnje za starejše voznike po vsej Sloveniji. Starejšim voznikom omogočajo obnavljanje znanj in veščin vožnje.

Osvežitvena vožnja je brezplačna ura vožnje z izkušenim učiteljem vožnje iz AMZS. Pri tem ne vozite tujega avtomobila, ampak svojega. Nekateri udeleženci kljub temu, da avto poznajo, izvejo tudi, kako se uporabljajo novejše funkcionalnosti avtomobila, ki jih do sedaj niso uporabljali. Ključna lastnost osvežitvene vožnje pa je, da z učiteljem med samo vožnjo razrešite vsakršne prometne dileme, po vožnji pa sledi še kratka analiza vožnje in učiteljev nasvet.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=pANMauwlaVk

Spoznajte velikane vožnje

Vida "Brzinca" Bogataj, 86 let

Čeprav Vidina starost kaže na dolgo življenjsko pot, njen duh ostaja mlad. Avto zanjo nikoli ni bil le prevozno sredstvo. Svojega prvega fička ima še vedno v lepem spominu. S tem malim avtomobilom se je dnevno vozila do Tacna na delo, poleti pa z njim premagovala pot do Krka na zaslužen dopust. Ker je na cilj vedno pribrzela, si je prislužila vzdevek "Johnny Brzinca". Hitrost in način vožnje je sedaj prilagodila letom in razmeram na cesti, še vedno pa rada vozi, saj verjame, da je vožnja pomembna za fizično in duševno kondicijo.