Ledeni preobrat: nekatere dele Slovenije bo vrnil v zimo

Padavine bodo že danes zvečer zajele severne kraje in se nato ponoči skupaj z občutno hladnejšim zrakom razširile nad vso državo. Zaradi nagle ohladitve nas čaka burno vremensko dogajanje z okrepljenim severnim vetrom, močnimi padavinami in krajevnimi nevihtami. Meja sneženja se bo ob tem hitro spuščala proti nižinam.
Predvsem v krajih z nekoliko višjo nadmorsko višino je v drugem delu noči ter jutri zjutraj in dopoldne pričakovati povsem zimske razmere. Najbolj bo snežilo na Notranjskem in Kočevskem, kjer bi lahko tudi v nižjih delih lokalno zapadlo dobrih 20 centimetrov snega, v višjih legah pa tudi več kot 40 centimetrov. Proti severu bodo padavine manj intenzivne, meja sneženja pa posledično nekoliko višja kot na jugu države. V Planici, kjer bo ta konec tedna potekal finale svetovnega pokala v smučarskih skokih, bo predvidoma zapadlo med 15 in 20 centimetrov snega.
Jutri zjutraj bo lahko snežilo tudi ponekod v osrednji Sloveniji ter v nižjih delih Dolenjske, Bele krajine in Koroške, vendar bo tam snega marsikje le za vzorec, medtem ko bo v preostalem delu Slovenije po nižinah večinoma deževalo.
Čez dan bodo padavine slabele, vendar še ne bodo povsem ponehale. Na vzhodu države bo občasno deževalo ali snežilo tudi še v petek. Ob tem bo tudi precej vetrovno, najbolj na Gorenjskem, Koroškem, Štajerskem in v Prekmurju, kjer bodo sunki severnika do noči na soboto po nižinah presegali 70, v nekoliko višjih legah pa 100 kilometrov na uro.
Arso napoveduje močan veter
Vpliv hladne fronte se bo v severnih krajih začel kazati danes okoli 21. ure. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem pa se bo po polnoči krepila burja, napoveduje Arso.
Burja na Primorskem bo najmočnejša v četrtek zjutraj, severni veter na Gorenjskem, Koroškem, Štajerskem in v Prekmurju pa v četrtek popoldne, v noči na petek in še v petek čez dan. Za omenjena območja so izdali vremensko opozorilo druge stopnje pred močnim vetrom.
Petek bo še oblačen in vetroven, v soboto in nedeljo pa se bo vreme umirilo in delno razjasnilo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.