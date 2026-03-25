Slovenija

Ledeni preobrat: nekatere dele Slovenije bo vrnil v zimo

Ljubljana , 25. 03. 2026 08.33 pred 28 minutami 2 min branja 7

Avtor:
A.K. Rok Nosan
Napoved snega

Po sončni in topli sredi s temperaturami, ki lahko na Dolenjskem in v Beli krajini ob jugozahodnem vetru lokalno presežejo 20 stopinj Celzija, nam noč na četrtek prinaša izrazit vremenski preobrat. Od severa nas bo dosegel hladen polarni zrak, ki bo nekatere dele Slovenije vrnil v zimo.

Padavine bodo že danes zvečer zajele severne kraje in se nato ponoči skupaj z občutno hladnejšim zrakom razširile nad vso državo. Zaradi nagle ohladitve nas čaka burno vremensko dogajanje z okrepljenim severnim vetrom, močnimi padavinami in krajevnimi nevihtami. Meja sneženja se bo ob tem hitro spuščala proti nižinam.

Predvsem v krajih z nekoliko višjo nadmorsko višino je v drugem delu noči ter jutri zjutraj in dopoldne pričakovati povsem zimske razmere. Najbolj bo snežilo na Notranjskem in Kočevskem, kjer bi lahko tudi v nižjih delih lokalno zapadlo dobrih 20 centimetrov snega, v višjih legah pa tudi več kot 40 centimetrov. Proti severu bodo padavine manj intenzivne, meja sneženja pa posledično nekoliko višja kot na jugu države. V Planici, kjer bo ta konec tedna potekal finale svetovnega pokala v smučarskih skokih, bo predvidoma zapadlo med 15 in 20 centimetrov snega.

Jutri zjutraj bo lahko snežilo tudi ponekod v osrednji Sloveniji ter v nižjih delih Dolenjske, Bele krajine in Koroške, vendar bo tam snega marsikje le za vzorec, medtem ko bo v preostalem delu Slovenije po nižinah večinoma deževalo.

Čez dan bodo padavine slabele, vendar še ne bodo povsem ponehale. Na vzhodu države bo občasno deževalo ali snežilo tudi še v petek. Ob tem bo tudi precej vetrovno, najbolj na Gorenjskem, Koroškem, Štajerskem in v Prekmurju, kjer bodo sunki severnika do noči na soboto po nižinah presegali 70, v nekoliko višjih legah pa 100 kilometrov na uro.

Arso napoveduje močan veter

Vpliv hladne fronte se bo v severnih krajih začel kazati danes okoli 21. ure. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem pa se bo po polnoči krepila burja, napoveduje Arso. 

Burja na Primorskem bo najmočnejša v četrtek zjutraj, severni veter na Gorenjskem, Koroškem, Štajerskem in v Prekmurju pa v četrtek popoldne, v noči na petek in še v petek čez dan. Za omenjena območja so izdali vremensko opozorilo druge stopnje pred močnim vetrom.

Petek bo še oblačen in vetroven, v soboto in nedeljo pa se bo vreme umirilo in delno razjasnilo.

Trump
25. 03. 2026 09.27
Kdor je pogledal, kako so črte vlekli danes zjutraj, mu je vse jasno.
Angelina145
25. 03. 2026 09.31
ti maš črte v glavi
mojcd
25. 03. 2026 09.24
ledeni preobrat...........pa kje jih vi vlečete.....
Resnica26
25. 03. 2026 09.12
Imajo dobre gume cisterne od Petrola ?
iziizi
25. 03. 2026 09.03
Svobodno vreme
mojcd
25. 03. 2026 08.52
spet novinarska panika za spomladanski dez
SEHE
25. 03. 2026 08.51
Nič hudga ne bo, samo dežval bo v četrtek in petek.
