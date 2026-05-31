Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

'Prihaja čas, ko bo slovenska demokracija na največji preizkušnji'

Ljubljana, 31. 05. 2026 18.52 pred 46 minutami 1 min branja 50

Avtor:
STA N.Š.
Golob na neformalnih pogovorih pri predsednici države

Na proslavi ob 85. obletnici začetka upora slovenskega naroda in obeležitvi bojev na Jančah je bil slavnostni govornik predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Robert Golob kritičen do nastajajoče vlade in vladne koalicije. Ob tem je pozval h gradnji družbe spoštovanja in sodelovanja, v kateri ne bo prostora za izključevanje.

Golob je dejal, da so Janče kraj poguma, odpora in spomina, da so prostor, kjer je slovenski narod pred 85 leti dokazal, da se tudi majhen narod lahko zoperstavi največjemu zlu.

Po njegovih besedah nas zgodovina uči, da so bili časi vojne zapleteni in boleči. "Slovenski narod je bil razdeljen, ljudje so živeli pod okupatorjevim nasiljem, s strahom in tudi ideološkimi razkoli. Prav zato moramo danes zgodovino razumeti celovito, dostojanstveno in predvsem odgovorno. Nikakor pa ne zato, da bi odpirali nove delitve, ampak da bi razumeli, kako dragoceni so mir, demokracija in medsebojno spoštovanje," je poudaril.

Kot je še dejal, prihaja obdobje, kot ga v zgodovini samostojne Slovenije še ni bilo. "In zato na tem mestu pozivam vse demokratične politične sile, da se poenotimo. Kajti prihaja čas, ko bo treba pozabiti na tiste majhne razlike, ki nas delijo," je napovedal in ocenil, da prihaja čas, ko bo slovenska demokracija na največji preizkušnji.

"In naša dolžnost je, da jo branimo," je poudaril in dodal, da je treba graditi družbo, v kateri ne bo prostora za sovraštvo, poniževanje ali izključevanje in kjer različnost ni grožnja, ampak bogastvo.

golob janša janče

Na mariborski ulici namesto na kavču

24ur.com 'Državnost je večno negovanje družbe, da ostaja odprta in vključujoča'
24ur.com Predsednica v čestitki Janšo pozvala k sodelovanju, Golob o 'ovčjih besedah'
24ur.com Ideološko razdeljena Slovenija, Pahor: Treba je stopiti na zavoro
24ur.com Vrtovec: Lahko sodelujem z vsakim, ki bo spoštoval naš program
24ur.com Nika Kovač: Če si na takem mestu kot jaz, je treba nagajati vsaki vladi
24ur.com Golob na državni proslavi: Slovenci smo veličastni. Nepremagljivi
24ur.com Šarec: Če hočemo dobro Sloveniji, moramo sodelovati
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI50

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
piu
31. 05. 2026 19.42
Nič lewaci, naučite se, moliti.....
Odgovori
0 0
dron
31. 05. 2026 19.40
Sektaški fašisti, še malo pa boste nepomembni....
Odgovori
-1
0 1
Lion90
31. 05. 2026 19.40
Res je! Je bila zadne 4 leta
Odgovori
0 0
piu
31. 05. 2026 19.40
Golub zakaj potem nisi ti sestavil vlade?
Odgovori
0 0
Douglas Dietz
31. 05. 2026 19.40
Zakaj se ta mo.. sploh še oglaša?
Odgovori
0 0
Skunk Works
31. 05. 2026 19.36
Golobček izvaljen v priviligirano rdečo aristokracijo z zlato žličko v kljunčku, kjer so mu vsi okoli njega od malega glancali pot, se klanjali, ga hvalili, in postavljali kulise uspešnosti, on pa je prišel in zmagovito deloval v priviligiranem monopolnem okolju, kjer so ga še mediji hvalili vsepovprek brez vsake kritike in tolerance...Zato je tudi sam začel verjeti v svojo vsemogočnost, nezmotljivost, megauspešnost...Dokler....Dokler ni prišla realnost....Kot bi v živalskem vrtu rojenega leva, ki so ga leta vsi občudovali, hranili z najboljšo hrano, ga razvajali, nekega dne izpustili sredi sušnega obdobja v savano....V par tednih bi poginil, od konkurence navajene boja v trdi naravi pretepen, preganjan sestradan, .....Ogledalo se je razletelo na tisoč koščkov....
Odgovori
+3
3 0
Bbcc12
31. 05. 2026 19.39
Komunist Janša ti je to povedal.🙆😂
Odgovori
-2
0 2
Skunk Works
31. 05. 2026 19.42
Ja, Janša je nekoč bil član partije....Znane so besede nekega misleca: "Človek živi življenje,...in če ni bedak, ga življenje spremeni".....No ene življenje še po desetletjih ni spremenilo, in še sedaj strašijo okoli z nekimi simboli komunizma in neke propadle države....
Odgovori
0 0
jutri_pa_res
31. 05. 2026 19.33
Goloba je za razumeti, kajti ko policija in NPU pridejo izpod njegovega nadzora, bo hitro resno zalaufala preiskava njegovih Gen-I poslov na Kosovem, kjer je neznano kam poniknilo ranga 5-8 milijonov keša iz Gen-I, ko je bil on tam direktor...in ukradena identiteta za odpiranje računa v Bukarešti? Halo???... In za tako stvar se sedi od 3 do 5 let...(če je kaj kriv, seveda)
Odgovori
+6
6 0
Bbcc12
31. 05. 2026 19.40
Janševih 150 afer pa si pozabil?
Odgovori
0 0
pusi
31. 05. 2026 19.32
Žalostno je videti človeka, ki je rezultat nedelujočega psihiatricnega zdravljenja.
Odgovori
+6
6 0
Castrum
31. 05. 2026 19.31
Fant je izgubil kompas razuma....Popolnoma.
Odgovori
+5
6 1
Bbcc12
31. 05. 2026 19.33
Ta fant je Janša.
Odgovori
-4
1 5
Andrej 007
31. 05. 2026 19.31
Ta čas je na srečo za nami...
Odgovori
+4
4 0
Bbcc12
31. 05. 2026 19.41
Sedaj pa prihaja nesreča.
Odgovori
0 0
slayer2
31. 05. 2026 19.28
Ajde,odpel se že 1x!!!
Odgovori
+11
11 0
2mt8
31. 05. 2026 19.26
Kje so bili tisti zlati časi ko so s trdo roko vladali Zemljarič, Popit, Vratuša...pravijo levičarji.
Odgovori
+8
8 0
Finfer
31. 05. 2026 19.25
Namesto da bi bil v zaporu pametuje po državi in hvala bogu da se je končalo štiri leta njegove vladne garniture pohabljencev ki je kradla denar poštenim delavcem in upokojencem ki so garali 40 in več let!!
Odgovori
+11
11 0
ap100
31. 05. 2026 19.24
bil je čas ko je bila slovenska demokracija na preizkušnji, nadzor opozicijskuh strank, odpuščanje drugačemislečih, pritisk na nerežimske medije vzpon priviligirancev ter talanje državnega denarja lastnim ljudem, - preživeli smo ta 4 leta in vemo, da bo zagotovo bolje -ker tako slabo ne more biti
Odgovori
+12
12 0
pager
31. 05. 2026 19.24
Bivši predsednik vlade, kolk dni pa že ima Slovneija novo potrjenega predsednika vlade, da z 51 glasovi, a na to se pa kar spregleda???
Odgovori
+12
12 0
jutri_pa_res
31. 05. 2026 19.24
Golob našteva natanko to, kar je on počel po prevzemu oblasti pred 4. leti. Sicer pa, izgleda da gre pri njem za resno narcisoidno motnjo, ki nujno potrebuje psihiatrično obravnavo. Človek izgovarja neverjetne paranoidne fantazije, ni sposoben prenesti dejstva, da ni zmagal, ni sposoben niti prisostvovati v parlamentu, čeprav je izvoljeni poslanec, verjetno ne bo sposoben niti izvesti protokolarne primopredaje.
Odgovori
+12
12 0
Endless
31. 05. 2026 19.23
Ta tip ima takšne komplekse proti Janši, on ga sanja, čez dan razmišlja o njem, vse kar počne in govori je zgolj in samo sovraštvo in maščevalnost. Totalni paterik, primeren za kakšno zdravljenje. In živi samo še za to, da straši svoje sledilce z po njegovo največjim babvbavom tega sveta Janšo. Ma daj človek odstrani se že enkrat, poln kufer te imamo !!
Odgovori
+12
13 1
Endless
31. 05. 2026 19.24
#patetik
Odgovori
+4
4 0
islamint
31. 05. 2026 19.23
Komaj čakam, da ga ne bo več v medijih. Vsaj upam, da poražencu ne namenijo več toliko pozornosti. Dovolj je bilo dolga 4 leta.
Odgovori
+9
10 1
LevoDesniPles
31. 05. 2026 19.23
težkih časov smo se z odletom perutnićarja komaj rešili lol
Odgovori
+8
8 0
pusi
31. 05. 2026 19.22
Fasist ki je politično nastavljal medije, policijo, sodstvo...preganjal politicne nasprotnike... Bo sedaj pridigal o damokraciji....
Odgovori
+14
14 0
bibaleze
Portal
Znaki, ki kažejo, da imate ob sebi najboljšega partnerja
Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom
Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom
4 koraki, ki jih ne smete preskočiti pri negi kože
4 koraki, ki jih ne smete preskočiti pri negi kože
Ali lahko doječa mama uživa začinjeno in pekočo hrano?
Ali lahko doječa mama uživa začinjeno in pekočo hrano?
zadovoljna
Portal
Še vedno obseden s Kate Middleton
Tedenski horoskop: Ribe so optimistične, kozoroge čakajo pomembne odločitve
Tedenski horoskop: Ribe so optimistične, kozoroge čakajo pomembne odločitve
Dnevni horoskop: Device si bodo vzele čas zase, misli dvojčkov bodo hitre
Dnevni horoskop: Device si bodo vzele čas zase, misli dvojčkov bodo hitre
Ema Dragišić po Janovem porazu: 'Bila sem res žalostna'
Ema Dragišić po Janovem porazu: 'Bila sem res žalostna'
vizita
Portal
Mnogi teh znakov ne povezujejo z jetri – posledice pa so lahko resne
Pretirano potenje brez razloga lahko opozarja na zdravstvene težave
Pretirano potenje brez razloga lahko opozarja na zdravstvene težave
Kako pogosto je treba ponovno nanesti SPF med dopustom
Kako pogosto je treba ponovno nanesti SPF med dopustom
Psihologija ljubosumja: kdaj je ljubosumje normalno in kdaj ne
Psihologija ljubosumja: kdaj je ljubosumje normalno in kdaj ne
cekin
Portal
Zakaj imate vedno občutek, da nimate dovolj denarja – tudi z dobro plačo
Zaslužite do 3000 evrov: hotel v lasti nogometnega asa vabi k sodelovanju
Zaslužite do 3000 evrov: hotel v lasti nogometnega asa vabi k sodelovanju
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Madrid postaja novi Miami za bogate
Madrid postaja novi Miami za bogate
moskisvet
Portal
Robert Golob ob smrti Dušana Konde: Dobrega človeka ni več
Zakaj nikoli ne bi smeli ugasniti avtomobila, medtem ko klima še deluje
Zakaj nikoli ne bi smeli ugasniti avtomobila, medtem ko klima še deluje
Jezero, kjer ljudje izgubijo orientacijo že po nekaj minutah: skrivnost, ki bega tudi znanstvenike
Jezero, kjer ljudje izgubijo orientacijo že po nekaj minutah: skrivnost, ki bega tudi znanstvenike
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
dominvrt
Portal
Skoraj ne potrebuje nege, vrt pa spremeni v cvetlični raj
Nevarna bolezen, ki jo lastniki mačk pogosto spregledajo
Nevarna bolezen, ki jo lastniki mačk pogosto spregledajo
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
okusno
Portal
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Poletna sladica, ki združuje maline in pistacijo na najboljši možen način
Poletna sladica, ki združuje maline in pistacijo na najboljši možen način
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
voyo
Portal
Cacau - okus ljubezni
Kotlina
Kotlina
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725