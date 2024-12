Prihaja 'davek', ki ga bodo plačevali zgolj lastniki psov

Leto dni po zadnji spremembi Zakona o zaščiti živali so novosti nujne, pred našo kamero pojasnjuje ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić. V zakonu so namreč, pravi, še vedno prisotne pomanjkljivosti in precejšnje anomalije.

Glavna sprememba je ideja stabilnega in transparentnega financiranja zavetišč za zapuščene živali. "In na drugi strani skozi zakonske spremembe poudarjamo odgovorno lastništvo tistih, ki imajo skrbništvo nad hišnimi ljubljenčki in rejnimi živalmi."

V Sloveniji je trenutno 16 zavetišč, ki so različno zasedena. Za primerjavo: v njih je prostora za približno 700 mačk, konec pomladi letos pa jih je bilo tam kar 900.