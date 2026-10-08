Prihaja dež, na zahodu in jugu ga bo največ

Dan bo tako večinoma oblačen s krajevnimi padavinami, nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu, kjer bo padavin tudi najmanj. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen.

Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj, najvišje dnevne pa od 16 do 23 stopinj Celzija.