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Slovenija

Prihaja dež, na zahodu in jugu ga bo največ

Ljubljana, 08. 10. 2026 06.06 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Vremenska fronta

Po daljšem času bomo spet deležni padavin, ki bodo močnejše in pogostejše na zahodu in jugu države. Agencija RS za okolje (Arso) je za jugozahod izdala oranžno vremensko opozorilo pred možnimi dolgotrajnimi nalivi, ki se bodo predvidoma prožili predvsem ob orografskih pregradah.

Dan bo tako večinoma oblačen s krajevnimi padavinami, nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu, kjer bo padavin tudi najmanj. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen.

Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj, najvišje dnevne pa od 16 do 23 stopinj Celzija.

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FOTO: Bobo

V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še bodo nastajale padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo.

Vikend bo nato predvidoma po večini vsaj delno jasen s temperaturami v notranjosti države okoli ali malo nad 15 stopinjami Celzija. Nekaj dežja bi lahko spet padlo v noči na ponedeljek, nato naj bi spet sledilo več lepih jesenskih dni.

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