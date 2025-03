Prihaja deževje: Arso izdal oranžno opozorilo, možne poplave

OGLAS

Današnji dan bo še večinoma oblačen, se bodo pa rahle padavine in posamezne plohe od vzhoda širile po celi državi. Že jutri bo vreme precej bolj kislo. Največ padavin bo na vzhodu, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, drugod severni do severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 10, hladneje bo v alpskih dolinah, okoli 4, najvišje dnevne temperature pa bodo od 8 do 12, na Primorskem do 16 stopinj Celzija, napovedujejo vremenoslovci pri Agenciji RS za okolje (Arso). V nedeljo bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Spet se bo nekoliko okrepil veter severnih smeri, na Primorskem bo še pihala burja. V ponedeljek kaže na dokaj jasno vreme s kakšno popoldansko ploho, vetrovno bo.

Oranžni alarm za vzhodno Slovenijo za soboto FOTO: Arso icon-expand

Arso je ob prihajajočem dežju za vzhod države izdal oranžno opozorilo. Tam bo namreč že do sobote zjutraj padlo od 20 do 40 milimetrov dežja, v soboto čez dan pa se bo dež še okrepil in vztrajal do nedelje zjutraj. Predvidoma bo padlo še okoli 40, krajevno do 80 milimetrov padavin.

Oranžni alarm za vzhodno Slovenijo za nedeljo FOTO: Arso icon-expand

Reke lahko prestopijo bregove Danes se bodo pretoki rek počasi povečevali, najprej na vzhodu in jugovzhodu Slovenije, kasneje tudi drugod po Sloveniji. V noči na soboto in v soboto se bo naraščanje rek nadaljevalo. Zlasti na vzhodu in jugu Slovenije bodo imele reke velike pretoke. V Podravju, Pomurju ter v porečjih Savinje, Kolpe, Krke in Sotle so v soboto verjetna razlivanja rek in manjših vodotokov. Ob dolgotrajnem deževju bodo na ravninskih predelih vzhodne Slovenije zastajale vode. V noči na nedeljo in v nedeljo pa so možne poplave na območjih pogostih poplav ob Dravinji, Krki in Sotli, je Arso zapisal v hidrološkem poročilu.