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Slovenija

Prihaja digitalni evro, denar prihodnosti

Ljubljana, 23. 09. 2026 15.46 pred 44 minutami 2 min branja 12

Avtor:
Adi Omerović
Primož Dolenc

Evropa pripravlja novo obliko denarja, digitalni evro, ki ne bo nadomestil bankovcev in kovancev. Z njim naj bi lahko plačevali tudi brez internetne povezave, Evropska centralna banka pa zagotavlja, da ne bo mogla spremljati, kdo je z njim kupil kavo, čevlje ali letalsko vozovnico. Kaj bomo torej z digitalnim evrom dobili, česar danes s karticami in telefoni še nimamo? O tem smo v oddaji SVET govorili z guvernerjem Banke Slovenije dr. Primožem Dolencem.

Danes večinoma plačujemo s kartico, telefonom ali uro, denar prijatelju nakažemo v nekaj sekundah, spletne nakupe pa opravimo s kavča. Zakaj torej potrebujemo še digitalni evro? Najpreprostejši odgovor je, ker denar na našem bančnem računu in digitalni evro ne bi bila povsem ista stvar.

Ko imamo danes 100 evrov na računu, imamo denar poslovne banke. Digitalni evro pa bi bil tako kot bankovci in kovanci neposredno podprt z evrosistemom oziroma centralnimi bankami. Banka Slovenije ga zato opisuje kot digitalno različico javnega oziroma centralnobančnega denarja. Ne bi zamenjal gotovine, ampak bi jo dopolnil v digitalnem svetu.

Primož Dolenc
Primož Dolenc
FOTO: Aljoša Kravanja

Zakaj Evropa sploh potrebuje svoj digitalni denar?

Digitalni evro postane tudi vprašanje evropske neodvisnosti. Danes v evrskem območju nimamo ene evropske digitalne plačilne rešitve, ki bi delovala povsod. Po podatkih ECB je 13 od 20 držav evrskega območja pri kartičnih plačilih odvisnih od mednarodnih kartičnih sistemov. Digitalni evro bi zato Evropi zagotovil lastno plačilno infrastrukturo, ki bi delovala po celotnem evrskem območju. Tudi Banka Slovenije med razlogi za projekt izpostavlja evropsko strateško suverenost.

Če bo evropska zakonodaja sprejeta še letos, je za drugo polovico leta 2027 predviden enoletni pilot, evrosistem pa želi biti na morebitno prvo pravo izdajo pripravljen leta 2029. Končno odločitev, ali bo digitalni evro dejansko izdan, bo ECB sprejela šele po sprejetju zakonodaje.

Sedež Evropske centralne banke v Frankfurtu
Sedež Evropske centralne banke v Frankfurtu
FOTO: Profimedia

Bo ECB vedela, da smo kupili kavo?

To je verjetno eden največjih strahov ob omembi digitalnega denarja. Po sedanji zasnovi je odgovor ne. ECB oziroma evrosistem pri spletnih plačilih ne bi mogla neposredno povezati transakcije s konkretnim posameznikom in ugotoviti, kaj je kupil. Podatki, ki bi jih videl evrosistem, bi bili psevdonimizirani. Banke oziroma plačilni ponudniki pa bi še vedno poznali podatke, ki jih potrebujejo zaradi zakonodaje proti pranju denarja, podobno kot pri današnjem bančnem računu.

Pri plačevanju brez povezave želi ECB iti še dlje: podrobnosti transakcije bi poznala samo plačnik in prejemnik, kar naj bi zagotavljalo zasebnost, primerljivo z gotovino.

Nam bodo lahko določili, za kaj smemo porabiti denar?

Tudi to je ena od pogostih bojazni.

ECB izrecno zagotavlja, da digitalni evro ne bo programabilni denar. Ne bi ga bilo mogoče zasnovati tako, da bi vaših 100 evrov lahko porabili samo za hrano, ne pa denimo za letalsko karto ali steklenico vina. Tako kot pri gotovini naj ne bi bilo v sam denar vgrajenih omejitev, kje, kdaj in za kaj ga lahko porabimo.

To pa ni isto kot pogojno plačilo. Sistem bi denimo lahko omogočil, da se plačilo spletnega nakupa izvede šele, ko je izdelek dostavljen.

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KOMENTARJI12

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zvoneti
23. 09. 2026 16.32
Kar imejte ga, gotovina in pika.
Odgovori
0 0
EU Dig. Cenzura
23. 09. 2026 16.32
In ljudje, uvedli ga bodo ker boste večina spet samo jamrali. SEJ VSE NARDIJO ČE JAMRATE NIČ NI SPREMEMBE!!! Njim vse teče gladko... Dokler ne bo upora na ulicah, ne bo spremembe!!!
Odgovori
0 0
EU Dig. Cenzura
23. 09. 2026 16.31
Ne se hecat, VSE BOSTE VEDLI VSE!!! Pri gotovini ne veste nič, ker je KEŠ, tudi za TRANSAKCIJE VESTE VSE!!!!!!!!!! Digitalni euro je SCAM za NADZOR PREBIVALSTVA. Digitalni euro ti lahko UGASNEJO če ne boš zgleden meščan in ne boš mogu potovat. SOCIALNO TOČKOVANJE prinosti in ubogljivosti!!!
Odgovori
+1
1 0
Claus
23. 09. 2026 16.31
kul, gotovina je itak samo za delo na črno
Odgovori
-1
1 2
EU Dig. Cenzura
23. 09. 2026 16.32
Gotovina je zakon, nihče ne ve kaj si kupil koliko si plačal itd.
Odgovori
0 0
Veščec
23. 09. 2026 16.28
Ne pustimo se jim,d nas bodo vozil kot pse na sprehod,kadar se njim"dvigne",pa to
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+1
2 1
kakorkoliže
23. 09. 2026 16.25
Banda bankirska.
Odgovori
+4
4 0
tamiflu
23. 09. 2026 16.09
a tega pa ni povedal, da je slovenija evropski poskusni zajček za ta digievro in spet nas bodo nate.nili
Odgovori
+2
2 0
SkokecPokec
23. 09. 2026 16.00
smo hotli met šilinge, smo jih zamenjali, smo hotli met marke, smo jih zamenjali, smo hotli met tolarje, smo jih zamenjali, smo dobili evre, jih je pa zmerej premal.
Odgovori
+2
2 0
vlahov
23. 09. 2026 16.00
ECB je privatna banka zato menim , da gre za hudo kršitev človekovih pravic.
Odgovori
+9
9 0
Rudar
23. 09. 2026 16.33
Ja, ja privatna.
Odgovori
0 0
vlahov
23. 09. 2026 15.57
To je totalna komunistična oblika vladavine . Smo kakor v Sovjetski Zvezi 1960 , ko imajo parlament (evro poslanci) a odločajo neizvoljeni birokrati Ursula . Slabše ne more biti . Centralna banka ECB je privatna . Guverner je izdajalec Slovenije.
Odgovori
+7
7 0
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