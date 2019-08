Prihaja filmska dirka MUVIT/6X60

Filmska karavana kratkometražnih filmov se letos seli v Novo Gorico. Projekcija filmov in podelitev nagrad bo potekala v soboto, 24. avgusta.

Ekipa SOOS Production, zmagovalka nagrade občinstva s filmom Ita (B)Rina. Foto: Valter Leban

Filmski maraton MUVIT/6X60 bo letos prvič potekal v Novi Gorici. Peščeno uro bo obrnil v torek, 20. avgusta, ob 12.00 in iztekla se bo čez 60 ur, v četrtek, 22. avgusta. Zaključni večer s premiero najbolj ustvarjalnih filmov tekmovanja in podelitvijo nagrad štirim najboljšim ekipam se bo odvil v SNG Nova Gorica v soboto, 24. avgusta, ob 20.30. Posebnost letošnjega leta je poklon filmskemu festivalu Makin’GO, ki je pred desetletjem deloval na območju stare Gorice in navdihnil organizatorje (Rubikon GRAL za začetek filmskega maratona MUVIT/6x60. Sklepno prireditev s podelitvijo nagrad bo moderiral komik Žan Papič. Vstop je prost. Prijavljene ekipe bodo kot v minulih letih, bile bitko s časom in skušale v 60 urah napisati, posneti in zmontirati film, ki ne sme biti krajši od 6 in daljši od 8 minut. Vse ekipe bodo ob štartu maratona soočene z enakimi usmeritvami, ki jih bodo morale v svojih filmih uporabiti.

Lanskoletne nagrade MUVIT, Foto: Valter Leban

Strokovno žirijo 6. edicije filmskega maratona MUVIT, ki bo podelila nagrade 3 najboljšim ekipam, bodo sestavljali režiserJan Cvitkovič, igralka Eva Jesenovec in direktor fotografije Rok Kajzer Nagode. Četrto nagrado - nagrado občinstva, bo izglasovalo občinstvo samo, podelil pa jo bo spletni portal Voyo. Denarni sklad za nagrade znaša 3.500 eur. Strokovna žirija Jan Cvitkovič bo v strokovni žiriji sedel v vlogi režiserja. Za svoje delo je prejel več domačih in mednarodnih nagrad, med njimi sta najodmevnejši beneški lev prihodnosti za celovečerni režijski debi Kruh in mleko in Altadis – New directors Award za celovečerni film Odgrobadogroba. Eva Jesenovec je igralka in članica ansambla SNG Drama Ljubljana. Film Ne bom več luzerka, v katerem je odigrala glavno vlogo, je na zadnjem Festivalu slovenskega filma v Portorožu med drugim prejel vesno za najboljši celovečerni film. Rok Kajzer Nagode je študent AGRFT-ja in direktor fotografije. Za svoje ustvarjanje je že prejel številne nagrade, njegov talent pa je opazilo tudi Evropsko združenje filmskih snemalcev. Med zadnjimi in odmevnejšimi filmi Nagodeta je celovečerni igrani film Posledice.

Ekipa Eksibisionis lanskoletna prejemnica zlatega MUVITa za film The Growers. Foto: Valter Leban