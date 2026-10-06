Prihaja hladna fronta: državo bodo zajele padavine

Za nami je dokaj suh začetek jeseni. Kot so zapisali na Arsu, so sušne razmere izrazite predvsem v površinskem sloju tal, nizke pa so tudi zaloge podzemne vode. Zato bodo prihajajoče padavine zelo dobrodošle.

Danes bo večinoma še sončno, jutri pa bo v višinah zapihal jugozahodni veter. Predvsem na Primorskem in na Notranjskem se bo pooblačilo, občasno bodo tam že možne padavine. Drugod bo ostalo sončno.

Ob približevanju hladne fronte se bodo padavine v četrtek zjutraj na zahodu okrepile in se z jugozahodnimi višinskimi vetrovi postopno pomikale proti vzhodu. Najpogostejše nevihte bodo ob gorskih pregradah zahodne in južne Slovenije, možno bo tudi stacionarno proženje padavin na območju Snežnika in Trnovskega gozda. Nevihte bodo tudi v bližini morja.