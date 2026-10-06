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Slovenija

Prihaja hladna fronta: državo bodo zajele padavine

Ljubljana, 06. 10. 2026 11.20 pred 44 minutami 2 min branja 2

Avtor:
M.S.
Deževno vreme v Ljubljani

Po daljšem sušnem obdobju nas bo v četrtek dosegla hladna fronta. Največ padavin bo predvidoma padlo v zahodni in južni Sloveniji. V petek zjutraj bo ponekod še deževalo, do popoldneva pa se bo že delno razjasnilo.

Za nami je dokaj suh začetek jeseni. Kot so zapisali na Arsu, so sušne razmere izrazite predvsem v površinskem sloju tal, nizke pa so tudi zaloge podzemne vode. Zato bodo prihajajoče padavine zelo dobrodošle.

Danes bo večinoma še sončno, jutri pa bo v višinah zapihal jugozahodni veter. Predvsem na Primorskem in na Notranjskem se bo pooblačilo, občasno bodo tam že možne padavine. Drugod bo ostalo sončno.

Ob približevanju hladne fronte se bodo padavine v četrtek zjutraj na zahodu okrepile in se z jugozahodnimi višinskimi vetrovi postopno pomikale proti vzhodu. Najpogostejše nevihte bodo ob gorskih pregradah zahodne in južne Slovenije, možno bo tudi stacionarno proženje padavin na območju Snežnika in Trnovskega gozda. Nevihte bodo tudi v bližini morja.

Verjetnost padavin
Verjetnost padavin
FOTO: Arso

Na zahodu in jugu države bo predvidoma padlo okoli 50 mm padavin, v osrednji Sloveniji okoli 30 mm, precej manj dežja pa bo na vzhodu. "Ni izključeno, da bi ponekod na skrajnem severovzhodu ostalo celo povsem suho," pravijo na Arsu.

V petek zjutraj in dopoldne bo pod vplivom ciklona nad Jadranom sprva še nekaj padavin, ki bodo do popoldneva povsod ponehale. Popoldne se bo ponekod že delno razjasnilo, nekoliko hladneje bo. V soboto in nedeljo kaže na deloma jasno vreme z nekaj spremenljive oblačnosti in jutranje megle po nižinah. Kakšna kratkotrajna ploha ni povsem izključena.

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KOMENTARJI2

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Artechh
06. 10. 2026 12.05
Dez bo, cas za nov clanek
Odgovori
0 0
Freedom fighter
06. 10. 2026 11.51
Jesensko deževje bi moralo trajati vsaj 3 dni, da bi se narava opomogla.
Odgovori
+2
2 0
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