Prihaja hladna fronta, meja sneženja se bo marsikje spustila do nižin

Sredi noči nas bo od severa dosegla hladna fronta, ki k nam prinaša hladnejši zrak. Zapihali bodo vetrovi severnih smeri. Padavine se bodo od severa prehodno nekoliko okrepile in razširile nad vso Slovenijo, zjutraj pa bodo iz smeri Avstrije že slabele, napovedujejo na portalu Meteoinfo Slovenija.

"Meja sneženja se bo hitro spuščala in se bo ob koncu padavin za krajši čas marsikje spustila do nižin. Padavine se bodo najdlje zadržale nad jugovzhodno Slovenijo, kjer lahko ponekod v dopoldanskih urah zapade do okoli 5 centimetrov snega, drugod pa omembe vredne snežne odeje ni pričakovati. Količina padavin bo majhna," so zapisali.