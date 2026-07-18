Prihaja hladna fronta: možnost razvoja organiziranega nevihtnega sistema

Če so petkovi numerični modeli nekoliko precenili vpliv fronte nad Slovenijo in so se najmočnejše nevihte oblikovale zaradi nekoliko severnejše lege hladne fronte in poznejšega razvoja konvekcije razvile severno od Slovenije, pa bo po napovedih vremenoslovcev današnja vremenska slika drugačna.

Kot poročajo na portalu Neurje.si, se nad srednjo Evropo pomika hladna fronta, povezana s ciklonskim območjem nad Skandinavijo, medtem ko bo nad Slovenijo še vztrajal topel in vlažen zrak. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija.

Ob močnem dnevnem segrevanju bo ozračje postalo izrazito nestabilno, zato bodo popoldne po vsej državi nastajale plohe in nevihte. Po napovedih Agencije RS za okolje se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše, sredi dneva in zvečer pojavljale predvsem v notranjosti Slovenije.