Burnega dogajanja še ni konec: popoldne spet možna silovita neurja

Hladna fronta nas bo dosegla od severozahoda. Plohe in nevihte bodo tako sredi dneva najprej zajele zahodne in severne kraje in do noči prešle večji del države. Spet bodo nastajali večji nevihtni sistemi, ki jih bodo spremljali močni sunki nevihtnega piša, nalivi in toča.

Krajevna neurja se lahko razvijejo po vsej Sloveniji, še zlasti verjetna pa so na vzhodu in jugovzhodu države, kjer lahko lokalno pada tudi debela toča. Spet se lahko pojavijo tudi obsežnejši vetrolomi, poleg tega pa lahko lokalno pade večja količina dežja, zato lahko silovito narastejo in poplavijo posamezni hudourniški vodotoki.