Prihaja hladna fronta: nekaj snežink tudi v nižinah?

V tem tednu so nad Slovenijo zapihali razmeroma močni jugozahodni vetrovi, z njimi bo k nam še vse do vključno četrtka pritekal topel in vlažen sredozemski zrak. Padavine se bodo v tem obdobju pojavljale predvsem v zahodni Sloveniji. Snežilo bo le v gorah, tam se nad okoli 1800 m povečuje tudi nevarnost snežnih plazov. Ob prehodu hladne fronte v petek zjutraj in dopoldne bomo verjetno nekaj snežink deležni tudi po nižinah v notranjosti, napoveduje Arso.