Prihaja hladna in vlažna polarna zračna masa: pobelilo bi lahko tudi nižine

V zahodnem delu države je te dni slabša kakovost zraka. "Onesnažen zrak z zahodnimi vetrovi doteka iz Padske nižine. Jutri čez dan se bodo ravni delcev postopno znižale," so zapisali pri Arsu.
Prva hladna fronta v noči na torek
"V prihodnjem tednu se bo vremenski režim nad Evropo spremenil. Od severa bo proti Alpam in Sredozemlju pritekal znatno hladnejši zrak, občasno tudi na našem območju pričakujemo prehode vremenskih front. Prva hladna fronta bo Slovenijo predvidoma prešla v noči na torek. Ponedeljek bo še dokaj topel dan, padavine bodo zajele vso Slovenijo in do torkovega jutra večinoma že ponehale," pravijo na Arsu.
Meja sneženja bo predvidoma ostala nad okoli 500 metrov nad morjem, saj se bo hladilo šele ob koncu padavin, in sicer v drugem delu noči na torek.
"Sredi tedna se bo prehodno delno razjasnilo, v drugi polovici tedna pa kaže na obsežen prodor hladne in vlažne polarne zračne mase proti zahodnemu in severnemu Sredozemlju. Ob tem bo nad Sredozemljem predvidoma nastalo tudi samostojno ciklonsko območje, takšen razvoj vremena pa bo našim krajem prinašal občasne padavine in nizko mejo sneženja," napovedujejo pri Arsu.
Sneg do nižin
V gorah se bo nekaj snega gotovo nabralo, prav lahko pa se zgodi, da se bo meja sneženja v drugi polovici tedna predvsem v petek, 21. in soboto, 22.11., občasno približala tudi nižinam.
"Razvoj bo odvisen predvsem od lege sredozemskega ciklona, ki pa še ni zanesljivo napovedljiva," opozarjajo na Arsu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.