Slovenija

Prihaja hladna in vlažna polarna zračna masa: pobelilo bi lahko tudi nižine

Ljubljana, 14. 11. 2025 14.57 | Posodobljeno pred 48 minutami

Pred nami je topel in vlažen konec tedna, predvsem v nedeljo bo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji deževalo, napovedujejo na Agenciji za okolje, kjer opozarjajo tudi, da so v zadnjih dneh na območju Primorske zaznali poslabšano kakovost zraka. V noči na torek nas bo prešla prva hladna fronta, snežilo bi lahko tudi po nižinah.

V zahodnem delu države je te dni slabša kakovost zraka. "Onesnažen zrak z zahodnimi vetrovi doteka iz Padske nižine. Jutri čez dan se bodo ravni delcev postopno znižale," so zapisali pri Arsu. 

Prva hladna fronta v noči na torek

"V prihodnjem tednu se bo vremenski režim nad Evropo spremenil. Od severa bo proti Alpam in Sredozemlju pritekal znatno hladnejši zrak, občasno tudi na našem območju pričakujemo prehode vremenskih front. Prva hladna fronta bo Slovenijo predvidoma prešla v noči na torek. Ponedeljek bo še dokaj topel dan, padavine bodo zajele vso Slovenijo in do torkovega jutra večinoma že ponehale," pravijo na Arsu. 

Verjetnost za padavine
Verjetnost za padavine FOTO: Arso

Meja sneženja bo predvidoma ostala nad okoli 500 metrov nad morjem, saj se bo hladilo šele ob koncu padavin, in sicer v drugem delu noči na torek. 

"Sredi tedna se bo prehodno delno razjasnilo, v drugi polovici tedna pa kaže na obsežen prodor hladne in vlažne polarne zračne mase proti zahodnemu in severnemu Sredozemlju. Ob tem bo nad Sredozemljem predvidoma nastalo tudi samostojno ciklonsko območje, takšen razvoj vremena pa bo našim krajem prinašal občasne padavine in nizko mejo sneženja," napovedujejo pri Arsu. 

Napoved temperatur
Napoved temperatur FOTO: Arso

Sneg do nižin

V gorah se bo nekaj snega gotovo nabralo, prav lahko pa se zgodi, da se bo meja sneženja v drugi polovici tedna predvsem v petek, 21. in soboto, 22.11., občasno približala tudi nižinam.

"Razvoj bo odvisen predvsem od lege sredozemskega ciklona, ki pa še ni zanesljivo napovedljiva," opozarjajo na Arsu. 

